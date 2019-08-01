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Bu haber 01 Ağustos 2019 18:30:49 Tarihinde eklenmiştir.

13 Yaşındaki Suriyeli Çocuğu Kaçırıp Fidye İstediler! Dedektifler Şanlıurfa’da Buldu

Adana'da 13 yaşındaki bir çocuğu kaçırıp babasından fidye isteyen 2 şüpheli, gasp dedektiflerinin Şanlıurfa'da yaptığı operasyonla yakalandı. Kurtarılan çocuk ailesine teslim edildi. Adana polisi fidyecileri yakalayıp çocuğu kurtardı

13 Yaşındaki Suriyeli Çocuğu Kaçırıp Fidye İstediler! Dedektifler Şanlıurfa’da Buldu

- 13 yaşındaki bir çocuğu kaçırıp babasından fidye isteyen 2 zanlı gasp dedektiflerinin Şanlıurfa'da yaptığı operasyonla yakalandı 
- Kurtarılan çocuk ailesine teslim edildi 



 

20 Bin Dolar Vermezsen Oğlunu Öldürürüz

Olay geçtiğimiz Salı günü Sarıçam ilçesi İncirlik Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Zeynel Abidin A. (47) ve Hüseyin A. (45) Esad rejiminden kaçarak Adana’ya yerleşen Ahmad Haj’ın 13 yaşındaki oğlu Abdurrahman Haj’ı kaçırdı. Baba Haj’a telefon açan fidyeciler, “Oğlun elimizde 20 bin dolar para bulmazsan oğlunu öldürürüz” dedi. 



 

Fidyeciler Şanlıurfa’da Bulundun

Oğlunun kaçırıldığını öğrenen baba Haj, Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek Gasp Büro Amirliği’ne başvurdu. Ekipler, yaptığı çalışmada fidye isteyen Zeynel Abidin A. ve Hüseyin A.’nın Şanlıurfa’da olduğunu tespit etti. Gasp polisleri gerçekleştirdiği operasyonla zanlıları yakalayarak çocuğu kurtardı. Çocuk ailesine teslim edildi. 

Şüpheliler sorgulanmak üzere Adana’ya getirildiği öğrenildi. 




Editör: Bahar Yüksel
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13 Yaşındaki Suriyeli Çocuğu Kaçırıp Fidye İstediler! Dedektifler Şanlıurfa’da Buldu
13 Yaşındaki Suriyeli Çocuğu Kaçırıp Fidye İstediler! Dedektifler Şanlıurfa’da Buldu
Adana'da 13 yaşındaki bir çocuğu kaçırıp babasından fidye isteyen 2 şüpheli, gasp dedektiflerinin Şanlıurfa'da yaptığı operasyonla yakalandı. Kurtarılan çocuk ailesine teslim edildi. Adana polisi fidyecileri yakalayıp çocuğu kurtardı
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