​Şanlıurfasporlu Futbolculardan Mehmet Yılmaz’a İstifa Çağrısı

Şanlıurfasporlu futbolcular, Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Mehmet Yılmaz’ı istifaya davet ettiler. Futbolcular yayınladıkları ortak basın bildirisinde; “Sayın Mehmet Yılmaz’ın istida etmesi kulübün yararına olacaktır” diyerek şu açıklamada bulundu;"Bilindiği üzere 25 07 2019 tarihinde takım sporcuları olarak bir kamuoyu açıklaması yapmıştık. Söz konusu kamuoyu açıklamamızda; Şanlıurfa Spor Kulübü'nün yaşaması için gerek ücretlerimizde yüzde 30'lara varan indirimleri kabul etmemize, gerekse indirim yapılan alacaklarımızın 3 ya da4 taksite bölünmek suretiyle vadelendirmesini kabul etmemize rağmen, henüz ilk Vadesi gelen çeklerin bankada karşılıkları sorulduğunda banka tarafından bizlere anılan çiçeklerdeki imzanın sahte olduğu ve Mehmet Yılmaz'a ait olmadığının bankaya yine Mehmet Yılmaz tarafından ihbar edildiği dolayısı ile ödeme ile ilgili bir işlem yapılamayacağını bilgisini verildiği değerli kamuoyu ile paylaşılmıştır.Anılan kamuoyu açıklamamız sonrası Sayın Mehmet Yılmaz'ın yönetiminde birçok isim birer birer istifa etmişlerdir. Gelinen bu noktada Sayın Mehmet Yılmaz bizlerden bir süre talep etmiş ve 30.07.2019 tarihinde Vadesi gelen çeklerin tamamını ödeyeceği sözünü vermiştir. Ancak ne var ki bugün 18.30 itibariyle söz konusu çekler halen ödenmemiştir.Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalarımız dikkate alınmak suretiyle Sayın Mehmet Yılmaz'ın vermiş olduğu sözü yerine getirmemesi sebebiyle 2. Etap 3. Etap kampına katılmayacağını bildir, Yine büyük Şanlıurfa Spor Kulübü'nün yaşaması için elzem gördüğümüzden Sayın Mehmet Yılmaz'ın istifa etmesinin Grup adına yararlı olacağı için tüm kamuoyu önünde Sayın Mehmet Yılmaz'ı istifaya davet ettiğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.30.07.2019Şanlıurfaspor Kulübü Futbolcuları"Editör: Bahar Yüksel