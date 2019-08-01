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Bu haber 01 Ağustos 2019 15:00:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Suriyeli Sapık 10 Yaşındaki Çocuğu Taciz Etti! Mahalleli Meydan Dayağı Atıp Bıçakladı

10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi, çocuğun yakınları tarafından darp edilip bıçaklandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

​Suriyeli Sapık 10 Yaşındaki Çocuğu Taciz Etti! Mahalleli Meydan Dayağı Atıp Bıçakladı

Olay, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunda Camiikebir Mahallesi, Kasımpaşa Camii sokakta dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 

 

Çocuğun Yakınları Suriyeli Sapığı Bıçakladı

İddialara göre Suriye uyruklu bir kişi, 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz etti. Durumu öğrenen çocuğun yakınlarından oluşan bir grup, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişiyi aramaya başladı. Sokakta Suriye uyruklu bu kişiye rastlayan çocuğun yakınları adamı önce kovaladı sonra da darp etmeye başladı. Yakınlarından biri de onu bıçakladı.


 

Suriyeli Sapığın Ambulansa Binmesini İstemediler

Olayı gerçekleştiren kişiler kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevrede toplanan gruptan bazıları yaralının ambulansa da alınmamasını istedi.

Yaralı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Suriyeli Sapık 10 Yaşındaki Çocuğu Taciz Etti! Mahalleli Meydan Dayağı Atıp Bıçakladı
​Suriyeli Sapık 10 Yaşındaki Çocuğu Taciz Etti! Mahalleli Meydan Dayağı Atıp Bıçakladı
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi, çocuğun yakınları tarafından darp edilip bıçaklandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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