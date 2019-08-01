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Bu haber 01 Ağustos 2019 16:00:15 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da 10 Gündür Haber Alınamayan Gencin Babası: Oğlum Kandırılarak Götürülmüş

Şanlıurfa’da çalıştığı iş yerine gitmek için evden çıkan ve 10 gündür kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki gencin bulunması için çalışmalar sürüyor.

​Şanlıurfa’da 10 Gündür Haber Alınamayan Gencin Babası: Oğlum Kandırılarak Götürülmüş

- Kayıp gençten 10 gündür haber alınamıyor 


 

Ustasından İzin Alan Urfalı Genç Kayıplara Karıştı

Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki İsmail Sakat’tan 10 gündür haber alınamıyor. İddiaya göre, sabah saatlerinde iş yerine gitmek için evden çıkan Sakat, iş yerine gittikten sonra öğle saatlerinde ustasından izin alarak dışarı çıktı. Dışarı çıkan genç, bir daha ne iş yerine ne de evine dönmedi. Ailesinin her yerde aradığı fakat bir sonuç alamadığı İsmail Sakat’ın bulunabilmesi için çalışmalar sürüyor. 


 

Acılı Baba, Birileri Oğlumu Kandırmış Olabilir

Oğlunun yaşının küçük olduğunu, bu yüzden de birileri tarafından kandırılabileceğini düşündüklerini belirten baba İbrahim Sakat, “Oğlum 10 gündür kayıp. Şanlıurfa Valiliğine ve İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp ilanı verdim. Oğlum 17 yaşında, küçük olduğu için birileri tarafından kaçırılmış ya da kandırılarak götürülmüş olabilir. Yetkililere sesleniyorum. Oğlumu bulsunlar. Oğlumu kandırıp her türlü kötülüğü yapabilirler. Oğlum eğer bizi duyuyorsan eve gel” ifadelerini kulandı. 

Ailenin diğer çocuklarından Furkan da ağabeyine seslenerek, “Abi hepimiz perişan bir haldeyiz. Eğer bizi duyuyorsan eve gel, seni bekliyoruz” diye konuştu. 



Editör: Bahar Yüksel
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