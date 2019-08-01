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Bu haber 01 Ağustos 2019 13:30:28 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa'da tır devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'da tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

​Şanlıurfa'da tır devrildi: 2 yaralı

- Şanlıurfa'da tır devrildi: 2 yaralı 
 

Şanlıurfa’da Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu 27. Kilometresinde meydana geldi. Mehmet A.'nın kullandığı 63 FF 907 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Emin G. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 





Editör: Bahar Yüksel
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