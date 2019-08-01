- Şanlıurfa'da tır devrildi: 2 yaralı 

Şanlıurfa’da Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Yaralandı

- Şanlıurfa'da tır devrildi: 2 yaralıEdinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu 27. Kilometresinde meydana geldi. Mehmet A.'nın kullandığı 63 FF 907 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Emin G. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel