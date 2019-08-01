Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 01 Ağustos 2019 11:35:05 Tarihinde eklenmiştir.

Siverek TSO 1. Meslek Komitesi Üye Ziyaretlerinin 2. Basamağına geçti

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) beyaz eşya, telekomünikasyon, matbaa, bilişim, tekstil, kuyumculuk, iletişim sektörlerini temsil eden 4. Meslek Komitesi, komitelerine bağlı üyeleri iş yerlerinde ziyaret ediyor.

Siverek TSO 1. Meslek Komitesi Üye Ziyaretlerinin 2. Basamağına geçti

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) beyaz eşya, telekomünikasyon, matbaa, bilişim, tekstil, kuyumculuk, iletişim sektörlerini temsil eden 4. Meslek Komitesi, komitelerine bağlı üyeleri iş yerlerinde ziyaret ediyor.

1. Meslek Komitesi Başkanı Kasım BURHANKULU, Başkan Yardımcısı Mehmet ŞAMAN  ve Meslek Komitesi Üyeleri Nurettin GÜNEBAKAN, Ahmet Durhan ORDU             Mithat ALTUNDAL ve komitelerine bağlı Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerini işyerlerinde ziyaret ederek, sorunları yerinde tespit ediyor ve çözüm önerilerini dinliyor.

İlk ziyaretlerini İnönü Bulvarı üzerinde bulunan üye işyerlerine gerçekleştiren Komite üyeleri, her hafta gerçekleştirecekleri ziyaretlerin sonunda elde edilen verileri ve çözüm önerilerini rapor haline getirecek ve ortaya çıkan rapor Siverek Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilgili makamlara iletilecek.

7 Meslek Komitesi olan Siverek Ticaret ve Sanayi Odası ‘nın tüm meslek komiteleri, kendi sektörlerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Siverek TSO 1. Meslek Komitesi Üye Ziyaretlerinin 2. Basamağına geçti
Siverek TSO 1. Meslek Komitesi Üye Ziyaretlerinin 2. Basamağına geçti
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) beyaz eşya, telekomünikasyon, matbaa, bilişim, tekstil, kuyumculuk, iletişim sektörlerini temsil eden 4. Meslek Komitesi, komitelerine bağlı üyeleri iş yerlerinde ziyaret ediyor.
​Uzmanlar Uyarıyor / Etleri Poşete Koymayın
​Uzmanlar Uyarıyor / Etleri Poşete Koymayın
Bayramda kesilen etlerin poşete konularak saklanması çok zararlı ve bir servet kaybıdır. Kasaplar Odası Başkan Vekili Uyardı
​Şanlıurfa Valisi Erin, Başkan Kutlu ile Bir Araya Geldi
​Şanlıurfa Valisi Erin, Başkan Kutlu ile Bir Araya Geldi
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.
Başkan Bilgin, TBMM'ye Yazı Gönderdi! İşveren ve İşçiler Mağdur Oluyorlar
Başkan Bilgin, TBMM'ye Yazı Gönderdi! İşveren ve İşçiler Mağdur Oluyorlar
Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadettin Bilgin, TBMM’ye işverenlerin sorunlarını dile getirdiği bir yazı gönderdi.
​Canpolat, Ayın Personelini Ödüllendirdi
​Canpolat, Ayın Personelini Ödüllendirdi
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yaptığı özverili çalışmalar ile temmuz ayının en iyi personeli seçilen temizlik personeli Şefik Kılıç’ı altın ile ödüllendirdi.
Yalçınkaya, O İddilara Cevap Verdi! Belediyemizden Ücret ve Menfaat talep Etmiyorlar
Yalçınkaya, O İddilara Cevap Verdi! Belediyemizden Ücret ve Menfaat talep Etmiyorlar
​Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya atanan danışmanlarla ilgili artan asılsız haberlere yönelik basın açıklaması yaptı.
​Arabada Bırakılan Çocuk Yanarak Can Verdi
​Arabada Bırakılan Çocuk Yanarak Can Verdi
Tarlada bamya toplayan ailenin otomobilde bıraktığı 3 yaşındaki çocuk, aracın aniden alev alması sonucu hayatını kaybetti.
Fasulye Pahalıysa Yemeyin
Fasulye Pahalıysa Yemeyin
Ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever bir programda şok sözler sarfetti. En azından kafamızın üzerinde uçaklar uçmuyor ve fasulye pahalıysa yemeyin dedi
Diyanet’in Dini Yayınlar sermayesi yüzde 100 arttırıldı
Diyanet’in Dini Yayınlar sermayesi yüzde 100 arttırıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi’ne tahsis edilen sermaye 80 milyon TL’ye çıkartıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karar Resmi Gazete’de yayınlandı
Ak Parti Düşmanlarının Hedefi Oldum
Ak Parti Düşmanlarının Hedefi Oldum
Müzik Öğretmeni olan oğlu için Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans alımları için Müzik bölümü şartı olan bir kadro açtğı iddia edilen prof'tan sert açıklamalar geldi.
Trafik Kazası: 2 Yaralı
Trafik Kazası: 2 Yaralı
Ticari aracın, hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Uygun Fiyata Cep Telefonu Satın Alma Tüyoları
Uygun Fiyata Cep Telefonu Satın Alma Tüyoları
IMEI kayıt harcı 500 TL’den 1500 TL’ye yükselince tüketici ne yapmalı?
​Şanlıurfa'da Çocukların da Bulunduğu Kazada 7 Kişi Yaralandı
​Şanlıurfa'da Çocukların da Bulunduğu Kazada 7 Kişi Yaralandı
Sokak Ortasında Bir Kadına Kanlı İnfaz
Sokak Ortasında Bir Kadına Kanlı İnfaz
​Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Duvara Çarpan O Tırın Şoförü Öldü
​Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Duvara Çarpan O Tırın Şoförü Öldü
Şanlıurfa ili Birecik İlçesinde Araçta 30 Kg Esrar Maddesi Ele Geçirildi
Şanlıurfa ili Birecik İlçesinde Araçta 30 Kg Esrar Maddesi Ele Geçirildi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:46
Güneş
05:23
Öğle
12:38
İkindi
16:25
Akşam
19:42
Yatsı
21:10
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿