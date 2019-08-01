Siverek TSO 1. Meslek Komitesi Üye Ziyaretlerinin 2. Basamağına geçti

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) beyaz eşya, telekomünikasyon, matbaa, bilişim, tekstil, kuyumculuk, iletişim sektörlerini temsil eden 4. Meslek Komitesi, komitelerine bağlı üyeleri iş yerlerinde ziyaret ediyor.



1. Meslek Komitesi Başkanı Kasım BURHANKULU, Başkan Yardımcısı Mehmet ŞAMAN ve Meslek Komitesi Üyeleri Nurettin GÜNEBAKAN, Ahmet Durhan ORDU Mithat ALTUNDAL ve komitelerine bağlı Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerini işyerlerinde ziyaret ederek, sorunları yerinde tespit ediyor ve çözüm önerilerini dinliyor.

İlk ziyaretlerini İnönü Bulvarı üzerinde bulunan üye işyerlerine gerçekleştiren Komite üyeleri, her hafta gerçekleştirecekleri ziyaretlerin sonunda elde edilen verileri ve çözüm önerilerini rapor haline getirecek ve ortaya çıkan rapor Siverek Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilgili makamlara iletilecek.

7 Meslek Komitesi olan Siverek Ticaret ve Sanayi Odası ‘nın tüm meslek komiteleri, kendi sektörlerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.