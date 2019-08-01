Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 01 Ağustos 2019 12:50:03 Tarihinde eklenmiştir.

​Okuduğu Duayı Beğenmeyip İmamı Darp Ettiler

Bir mahallede yaptığı dua nedeniyle camiye giderken 4 kişinin saldırısına uğrayan, yüzde 95 görme engelli 58 yaşındaki imam Ekrem Yıldız, "Bizim duamız her zaman vatanımız ve milletimiz için olur. Herkesi içine alan bir dua olur" dedi.

​Okuduğu Duayı Beğenmeyip İmamı Darp Ettiler

Mersin’de meydana gelen olayda yaşadıklarını anlatırken duygulanan 30 yıllık imam Ekrem Yıldız, "Bu olayların evveli var. O köye çok büyük hizmetler yaptım. Yeri geldi ağladım, yeri geldi güldüm orada. Orada çok büyük bir cami yaptık, önderlik yaptım. Çoluğumla çocuğumla omuzladık orayı" dedi. 



 

İmama ‘Yaptığın Duadan Memnun Musun?’ dediler

Başka bir ilçede görev yapmasına rağmen seçimlerden bir süre sonra daha önce 26 yıl görev yaptığı Çukurkeşlik Mahallesindeki yeni muhtarın yemek davetine katıldığını ve Kur'an okuyup dua ettiğini dile getiren Yıldız, ancak geçen Cumartesi günü ‘Yaptığın duadan memnun musun’ denilerek kendisiyle eski muhtarın taraftarları arasında tartışma çıktığını söyledi. 




 

"Sandalyeyle yüzüme vurdular" 

Yıldız, o gün camiye geldiği esnada kendisine yapılan saldırıyı şöyle anlattı: 
"Bana ‘Ekrem Hoca geçen yapmış olduğun duadan memnun musun’ dediler, ‘neden memnun olmayayım, çok güzel oldu, Allah kabul etsin’ dedim. ‘Erkekseniz gelin, bu köyde Kur'an okuyun, bir daha dua yapın da görelim’ dedi. Bir Müslümanın soracak olduğu bir soru değil bu. 'Abi sen de bir yemek çıkart, sana da okuruz' dememe rağmen bu o kadar ileriye gitti ki; bana saldırdılar. ‘Bir daha söyler misin o sözü’ dedikten sonra sandalyeyi yüzüme yapıştırarak beni oraya düşürdüler. Ne olduğunu ben de bilemedim. Besmele çekip oturduğumu hatırlıyorum." 



 

"Bizim duamız Allah rızası için herkesi içine alan bir duadır" 

Yaptığı dua ile ilgili de konuşan imam Yıldız, "Bizim duamız her zaman vatanımız ve milletimiz için olur. ‘Vatanımız ve milletimizi gelecek herhangi bir tehlikeden FETÖ'den, DEAŞ'tan, PKK'dan muhafaza eyle yarabbi. Ordumuza güç kuvvet ver, karada, havada güçlü kıl’ diye dua ederiz. Bizim duamız Allah rızası için herkesi içine alan bir duadır" şeklinde konuştu. 

Aldığı darbelerden dolayı halen doktora gidip geldiğini, sol gözü ve çevresinde ağır tahribat oluştuğunu da aktaran Yıldız, hukuki işlemlerin de devam ettiğini kaydetti. 





Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Ethem Sancak: 'Erdoğan, S-400'leri almıyorum' derse beni karşısında bulur
​Ethem Sancak: 'Erdoğan, S-400'leri almıyorum' derse beni karşısında bulur
BMC Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, "Erdoğan milli duruş sergilediği için onun yanındayım. Yarın 'S-400'leri almıyorum, vazgeçtim' derse beni karşısında bulur" dedi.
​500 Bin Ton Buğdayın İthal Edilmesine Bakanlıktan Açıklama Geldi
​500 Bin Ton Buğdayın İthal Edilmesine Bakanlıktan Açıklama Geldi
Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ‘‘Sıfır gümrükle 500 bin ton daha buğday ithal edilebilecek’’ başlığıyla yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.
​Devlet Hastanesi’nin 2020 Bütçesi 2 TL Olarak Belirlendi
​Devlet Hastanesi’nin 2020 Bütçesi 2 TL Olarak Belirlendi
Devlet hastanesi için 2 TL bütçenin ayrıldığını iddia etti. bu iddia sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Erdoğan: Biz dedik ki, buradaki petrolü satalım
Erdoğan: Biz dedik ki, buradaki petrolü satalım
​ATV ve A Haber ortak canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Kongresi'deki Ermeni Soykırımı kararına tepki göstererek, İncirlik Hava Üssü'nün ABD'nin kullanımına kapatılabileceğini söyledi.
​Sular Altında Kalacak! Son Tarihi Eser Dualarla Taşındı
​Sular Altında Kalacak! Son Tarihi Eser Dualarla Taşındı
Batman`ın tarihi ilçesi Hasankeyf`te 610 yıllık Er-Rızk Cami`nn bin 687 tonluk gövdesi, yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park`a taşınmaya başlandı. Er-Rızk Cami`nin taşınmasıyla 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin tamamı taşınmış olacak.
​İngiliz ajanın ölüm nedeni açıklandı!
​İngiliz ajanın ölüm nedeni açıklandı!
Ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin hazırlanan otopsi raporunda ölümün, iç kanama meydana geldiği belirtildi.
​Kadına Cinsel Saldırı ve Ölüm Tehdidinde Bulunmuştu: Memur Sen Başkanı İstifa Etti
​Kadına Cinsel Saldırı ve Ölüm Tehdidinde Bulunmuştu: Memur Sen Başkanı İstifa Etti
Bir kadının kendisini tecavüz ve ölümle tehdit ettiğini açıklamasının ardından Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Diyarbakır 1 No’lu Şube Başkanı Yunuş Memiş, istifa ettiğini açıkladı.
​İşsiz Adam Elinde Bebek Beziyle Açlıktan Bayıldı
​İşsiz Adam Elinde Bebek Beziyle Açlıktan Bayıldı
İşsiz bir kişi elinde bebek bezi ile açlıktan kısa süreli baygınlık geçirdi.
​Emniyetten Boyu 1.65 Olan Sürücülere Uyarı
​Emniyetten Boyu 1.65 Olan Sürücülere Uyarı
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, yolculuk edilen araçta hava yastığı olsun olmasın arka koltukta oturan çocukların yüzde 29 daha güvende olduğunu duyurdu. Başkanlık, boyu 1.65 metre olan sürücülerin ise ön koltukta geriye çekilerek oturmaları gerektiğini bildirdi.
​İş Yerinde Gözünü Kaybeden İşçiye 145 Bin TL Tazminat Verildi
​İş Yerinde Gözünü Kaybeden İşçiye 145 Bin TL Tazminat Verildi
Yargıtay 21. Hukuk Dâiresi, işçi ile işveren arasındaki alacak ve tazminat davalarında işçinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gösterilen değil gerçekte ödenen ücretinin hükümde dikkate alınacağına karar verdi.
​3,5 yaşında kendi kendine İngilizce öğrendi
​3,5 yaşında kendi kendine İngilizce öğrendi
Henüz üç buçuk yaşında olan minik Deniz Eymen, kendi kendine İngilizce konuşmayı öğrendi. Eymen’in inşaat işçisi babası ve ev hanımı annesi bu durum karşısında oldukça şaşkın olduklarını ifade etti.
​Soylu’dan Rakı Festivali Açıklaması
​Soylu’dan Rakı Festivali Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana Valiliğinin yasakladığı iddia edilen Kebap ve Şalgam Festivali’ne ilişkin, “Eğer bahsedilen rakı festivali ise bu rakı festivaline Adana Valiliği geçen yıl da yasak koydu, bu yıl da yasak koydu. Ne geleneklerimizde, göreneklerimizde, ananelerimizde ne de herhangi bir durumla örtüşebilir değildir" dedi.
Yalçınkaya Makam Aracından Sonra Tedbir Amaçlı Verilen Zırhlı Aracı da Reddetti
Yalçınkaya Makam Aracından Sonra Tedbir Amaçlı Verilen Zırhlı Aracı da Reddetti
​CHP’li Belediye Başkanı FETÖ’den tutuklandı
​CHP’li Belediye Başkanı FETÖ’den tutuklandı
​Ethem Sancak: 'Erdoğan, S-400'leri almıyorum' derse beni karşısında bulur
​Ethem Sancak: 'Erdoğan, S-400'leri almıyorum' derse beni karşısında bulur
​Araçların Parçalarını Değiştirip Bilinçli Kaza Yaptırdılar! Şifreleri Düğünümüz Var Damat Lazım Oldu
​Araçların Parçalarını Değiştirip Bilinçli Kaza Yaptırdılar! Şifreleri Düğünümüz Var Damat Lazım Oldu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:59
Güneş
07:25
Öğle
12:26
İkindi
14:55
Akşam
17:16
Yatsı
18:37
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿