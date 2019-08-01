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Bu haber 01 Ağustos 2019 10:45:03 Tarihinde eklenmiştir.

​Çöpte Buldukları Antidepresan İlaçları İçen 4 Çocuk Hastanelik Oldu

Çöpte buldukları antidepresan ilaçlarını içen ikisi kardeş yaşları 4 ile 7 arasından değişen 4 çocuk zehirlendi. Zehirlenen çocuklar Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

​Çöpte Buldukları Antidepresan İlaçları İçen 4 Çocuk Hastanelik Oldu

Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 842 sokak girişinde meydana geldi. 



 

Çocuklar Çöpte Buldukları Psikolojik Tedavide Kullanılan İlaçları İçtiler

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çöpe atılan ve psikolojik tedavide kullanılan antidepresan ilaçlar, sokakta oynarken çöpleri karıştırarak bulup ilaç kutusunu açarak içindeki ilaçları yutan Zekeriya C. (4), Şeyhmuz C. (7) Zeynep E. (7), ve Yağmur A. (6) bir müddet sonra fenalaştılar. Eve geldikleri zaman halsizlik ve mide bulantısı görülen çocukların, çöpteki ilaçlardan içtiklerini söylemeleri üzerine zehirlendikleri anlaşıldı. 



 

4 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı 

Çocuklar, aileleri tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi kaldırıldı. 
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından müşahede altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.  


Editör: Bahar Yüksel
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Sağlık
​Çöpte Buldukları Antidepresan İlaçları İçen 4 Çocuk Hastanelik Oldu
​Çöpte Buldukları Antidepresan İlaçları İçen 4 Çocuk Hastanelik Oldu
Çöpte buldukları antidepresan ilaçlarını içen ikisi kardeş yaşları 4 ile 7 arasından değişen 4 çocuk zehirlendi. Zehirlenen çocuklar Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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