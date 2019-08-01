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Bu haber 01 Ağustos 2019 08:50:56 Tarihinde eklenmiştir.

​Patlayan Klima Motoru Binayı Bu Hale Getirdi

klima motorunun patlaması sonucu bir binanın 3.katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

​Patlayan Klima Motoru Binayı Bu Hale Getirdi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Altınşehir Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 3.katındaki balkonunda yer alan klima motoru bilinmeyen bir nedenle patladı. 


 

Binada Maddi Hasar Meydana Geldi

Yüksek bir sesle patlayan klima motoru kısa sürede alev topuna döndü. İkametin dış yalıtımına da yansıyan alevleri fark eden vatandaşlar büyük korku yaşayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.


Editör: Bahar Yüksel
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