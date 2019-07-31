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Bu haber 31 Temmuz 2019 21:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa ili Birecik İlçesinde Araçta 30 Kg Esrar Maddesi Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir araçta 30 kg esrar ele geçirildi

Şanlıurfa ili Birecik İlçesinde Araçta 30 Kg Esrar Maddesi Ele Geçirildi

Otomobilde 30 Kg Esrar Maddesi Ele Geçirildi 



Şanlıurfa’ya bağlı Birecik ilçesinde güvenlik güçlerin yoğun takibi sonucu durdurulan araçta, 30 kg esrar maddesi ele geçirildi. 

Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki 63 KR 845 plakalı otomobil, jandarmanın aldığı istihbarat bilgisi üzerine Birecik-Gaziantep otoban gişelerinde durduruldu. Durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, farklı bölgelere zulalanmış 30 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Olay sonrası araç sürücüsü M.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Şanlıurfa ili Birecik İlçesinde Araçta 30 Kg Esrar Maddesi Ele Geçirildi
Şanlıurfa ili Birecik İlçesinde Araçta 30 Kg Esrar Maddesi Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir araçta 30 kg esrar ele geçirildi
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Şanlıurfa ili Birecik İlçesinde Araçta 30 Kg Esrar Maddesi Ele Geçirildi
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