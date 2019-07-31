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Bu haber 31 Temmuz 2019 15:02:27 Tarihinde eklenmiştir.

Kollarını Ve Bacaklarını Kaybeden Viranşehirli Baba İçin Ünlü Sanatçı Haluk Levent Umut Oldu

Şanlıurfa Viranşehirli Burhan Doğruyol kapıldığı elektrik akımından dolayı kollarını ve bacaklarını kaybetmişti. Ünlü Sanatçı Haluk Levent sosyal medyada kampanya başlatma sözü vererek umut oldu

Kollarını Ve Bacaklarını Kaybeden Viranşehirli Baba İçin Ünlü Sanatçı Haluk Levent Umut Oldu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılarak kollarını ve bacaklarını kaybeden Burhan Doğruyol için Ünlü sanatçı Haluk Levent sosyal medya üzerinden kampanya başlatma sözü verdi.







 

Burhan Doğruyol İçin Ünlü Sanatçı Haluk Levent Sosyal Medyada Kampanya Başlatma Sözü Verdi 



Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 yıl önce inşaatta çalıştığı esnada elindeki demirin yüksek gerilim hattına çarpmasıyla kolları ve ayaklarını kaybeden Burhan Doğruyol için ünlü sanatçı Haluk Levent sosyal medyada kampanya başlatma sözü verdi. 




 

Elindeki Demir Yüksek Gelirim Hattına Takılınca Kollarını Ve Bacaklarını Kaybetmişti

Viranşehir Kışla Mahallesi'nde ikamet eden ve çalıştığı inşaatta kalıp çakan işçi Burhan Doğruyol'un eline aldığı demir çubuk yaklaşık 1 metre yükseklikten geçen yüksek gerilim hatlarına değdi. Elektrik akımına kapılan işçinin elleri parçalandı. Olayda kol ve ayakları kopan işçi, önce Viranşehir sonra da Diyarbakır’da bir hastanede gördüğü tedavinin ardından yeniden yaşama döndü. Kol ve ayaklarını kaybeden 2 çocuk babası, devletten aldığı yardımlarla ailesini geçindirirken, eş dost ve yakınlarından aldığı borç ile 20 bin liraya protez ayak taktırdı. 



 

Twitter Üzerinden Ünlü Sanatçı Haluk Levent'ten Destek İstedi 



Yaklaşık 2 yıl aradan sonra yeniden yürümeye başlayan talihsiz adam, protez kollar için ise kimseden destek alamadı. TUGVA Viranşehir Teşkilatı Koordinatörü Kerim Eneş, Burhan Doğruyol’un kollarına protez takılması için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ünlü sanatçı Haluk Levent'ten destek istedi. Eneş’in attığı Tweet’e duyarsız kalmayan ünlü sanatçı, Twitter hesabından Burhan Doğruyol için yaptığı paylaşımda, “Sana sözümüz olsun, kızını kollarınla saracaksın.Yakın zamanda kampanya başlatacağız” paylaşımında bulundu. Ünlü sanatçının bu paylaşımı genç baba için yeni bir umut oldu.



Editör: Ahmet Şen
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Kollarını Ve Bacaklarını Kaybeden Viranşehirli Baba İçin Ünlü Sanatçı Haluk Levent Umut Oldu
Kollarını Ve Bacaklarını Kaybeden Viranşehirli Baba İçin Ünlü Sanatçı Haluk Levent Umut Oldu
Şanlıurfa Viranşehirli Burhan Doğruyol kapıldığı elektrik akımından dolayı kollarını ve bacaklarını kaybetmişti. Ünlü Sanatçı Haluk Levent sosyal medyada kampanya başlatma sözü vererek umut oldu
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