​Urfaspor, Şanlıurfaspor Olalı Böyle Bir Densizlik Görmedi

Dün akşam saatlerinde sosyal medyada bu canlı yayını izleyen Urfalı’lar gözlerine inanamadılar.

Şimdi Soruyoruz:

Şanlıurfaspor taraftarı olduğu iddia edilen bir zat Şanlıurfaspor kulübü başkanlık koltuğuna oturarak, sosyal medya hesabından canlı yayınla; kentin valisine ve büyükşehir belediye başkanına göndermelerde bulundu.Müslüm Eski adında bir taraftar; Şanlıurfaspor tesislerinde (ki kulüp başkanlığı odasına girerek başkanlık koltuğundan) canlı yayınla kentin Valisine Büyükşehir belediye başkanına göndermeler yaptı.İşte bu fotoğraflar, zatın Şanlıurfaspor başkanlık koltuğundan canlı yayın yaptığının belgesidir. Fotoğraflara dikkatlice bakıldığında zatın tepesindeki beyaz tavan köpükleri ile başkan Mehmet Yılmazın yönetim kurulu ile verdiği pozdaki arka plan ve tavan birebir aynıdır.1-Bu zat; tesislere nasıl ve ne şekilde girdi?! Başkanlık odasına kim aldı ve o koltuğa nasıl oturdu ya da oturtturuldu ?2-Canlı yayına yorum yazan bir taraftar sözkonusu zata soruyor, “sen hangi sıfatla o koltuğa oturuyorsun?” zat pişkin pişkin cevap veriyor “burası Şanlıurfaspor başkanlık odası değil; burası benim yazıhanem!” diyor. Peki arkasında ki Şanlıurfaspor yazısını ve o kupaları hesap edemediniz mi?3- O yazı ve kupaların önünde Mehmet Yılmaz’ın onlarca fotoğrafı var; Urfalı’ların aklıyla dalga mı geçiyorsunuz!?4- O koltuk 2 milyon Urfalının ve Urfaspora gönül verenlerin koltuğudur. Sayın Mehmet Yılmaz; siz bunun hesabını Urfaspor kamuoyuna verecek misiniz; ya da o zattan bunun hesabını sorup yasal işlem başlatacak mısınız.?Şimdi daha iyi anlıyoruz ki neden kimse Urfaspor’a destek olmuyor. Elini kolunu sallayan Urfasporu’n mahremine kadar başı boş bir şekilde girip, canlı yayınla kentin bürokratlarına rahat rahat gönderme yapıyor ya da yaptırılıyorsa bu kulüp gerçekten bitmiştir.Konuyla ilgili kulüp başkanı olması hasebiyle ivedilikle Mehmet Yılmaz’ın bir açıklama yapıp kamuoyunu bilgilendirmesini bekliyoruz.Editör: Ahmet Şen