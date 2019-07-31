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Bu haber 31 Temmuz 2019 12:40:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Uzmanlar Uyarıyor / Etleri Poşete Koymayın

Bayramda kesilen etlerin poşete konularak saklanması çok zararlı ve bir servet kaybıdır. Kasaplar Odası Başkan Vekili Uyardı

​Uzmanlar Uyarıyor / Etleri Poşete Koymayın


Kurban Bayramı yaklaşıyor ve artık o eski dönemlerde olduğu gibi kesilen kurbanların dağıtılması da neredeyse tarihe karıştı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi derin dondurucu satışlarında artışın görülmesi bu ibadetin artık sosyal bir dayanışma ve belki de yılın 365 günü et yemeyen ailelerin evine bir kez de olsa etin girmesi gayesinden uzaklaşmasının göstergesidir. 


 

Etlerin Yanlış Stoklanması


Hal böyle olunca Kurban Bayramı’nda kesilen etlerin çoğu stoklanıyor ve bu da yanlış bir şekilde yapılıyor. Özellikle poşetlere konularak derin dondurucularda muhafaza ediliyor. Bu yöntemin yanlış olduğunu söyleyen uzmanlar her yıl uyarıyor ve yine yapılan yanlış yöntemlerle halkımız bildiğini yapıyor.


 

Kasaplar Odası’ndan Uyarı


Antalya Kasaplar Odası Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, kurban kesimi sonrası etlerin kesinlikle poşete konularak buzdolabında saklamanın doğru bir şey olmadığını vurguladı.


 

Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, kurban kesimi sonrası etin nasıl korunması gerektiğini anlattı.


Etleri doğru muhafaza etmenin bilinmediğini aktaran Yardımcı, "Kurbanı keser kesmez poşetlere doldurup, dolaba atıyor ve gezmeye çıkıyorlar. Bu nedenle kesilen kurban etlerinde yüzde 20 zayiat oluşuyor. Birçok et yanlış paketleme yüzünden bozuluyor, yanıyor veya yeşilleniyor. Kurban, parçalara ayrıldıktan sonra bir sini üzerinde her parçası tek tek soğutulmalı. Soğutma işlemi yapılmadan üst üste etler poşete konulup, dolaba atılırsa işte o et kısa sürede çürür veya bozulur" dedi.
Yanlış uygulamalar nedeniyle her yıl tonlarca etin atıldığını hatırlatan Yardımcı, "Vatandaş kurbanını kestikten sonra 1 gününü o ete ayırmalı. Et parçaları tek tek soğutulmalı ardından parça parça kağıt ambalajlara sarılarak, dolaba konulmalı" diye konuştu.


 

'Poşete Giren Etler Kısa Sürede Bozulur'


Kendisine ait kasapta, bütün kuzu üzerinde kurbanın nasıl parçalanacağını ve saklanacağını anlatan Osman Yardımcı, kurban kesiminin de işin ehli kişilere yaptırılması gerektiğini vurguladı. Kurban etinin boyun, ön sağ ve sol kol, arka sağ ve sol bacak ile gövde kısmı olarak 6 parçaya ayrılması gerektiğini kaydeden Yardımcı, "Kurbanını acele ile kesen vatandaşlar parçaları hızla poşete koyup paketliyor. Poşete giren kurban eti kısa sürede bozulmaya başlar. Poşete koymak yerine parçaları en az bir saat soğumaya bırakmak gerekiyor. Bir tarafını soğuttuğunuz parçanın öteki tarafını da aynı süre soğuttuktan sonra etler parçalar birbirine değmeyecek şekilde paketlenmelidir. Paketleme işlemi poşet yerine kağıt ambalajla yapılmalıdır. Çünkü poşetin içinde sıcak et terleme yapar ve yeşerir. Yeşermenin bizdeki anlamı çürümedir" dedi. 


 

'Her yıl Bu Hatalardan Dolayı 70 Ton Et Ziyan Oluyor'


Yeni kesilen hayvanın etinin belli sıcaklığı olduğunu, bu nedenle ağzı kapatılarak, bekletilen ya da poşete sarılıp, buzdolabına konulan etlerin bozulma ve kokma yaptığını dile getiren Yardımcı, şöyle devam etti:


 

Aynı zamanda Bu Bir Servet Kaybıdır


"Kurbanlık et parçalandıktan sonra sofra sinileri içerisinde balkona konulmalı. 1- 2 saat orada dinlensin. Sıcaklığını attıktan sonra isteyenler kasaplara getirsin. Bir yere gidilecekse bile siniyle dolaba konulsun. Poşete konulursa havasızlıktan bozuluyor. Poşete koymadan siniyle buzdolabına konulursa hiçbir şey olmaz. Türkiye çapında 1 milyon dana, 3 ile 3,5 milyon kadar da küçükbaş kesiliyor. Antalya'da ise 10 binin üzerinde büyükbaş, 130 binin üzerinde küçükbaş kurban kesiliyor. Sadece küçükbaş hayvanların yüzde 20'sine vurduğun zaman, aşağı yukarı 70 ton et bu şekilde ziyan oluyor. Bu, bir milli servet kaybıdır." dedi.



Editör: Ahmet Şen
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