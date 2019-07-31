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Bu haber 31 Temmuz 2019 11:40:00 Tarihinde eklenmiştir.

​DEDAŞ’ta Arıza Oranları Azalmaya Başladı

DEDAŞ'ın bölgede sürdürdüğü periyodik bakım çalışmalar neticesinde arıza sayıları, geçen yıla göre ciddi bir şekilde azaldığı görüldü

​DEDAŞ’ta Arıza Oranları Azalmaya Başladı

Dicle Elektrik Dağıtım bölgesindeki illerde özelleştirmenin ardından gerçekleştirilen yatırımlarla şebekenin önemli oranda yeraltına alınması ve sürdürülen periyodik bakım çalışmaları sayesinde arıza sayıları, geçen yılın aynı dönemine göre 2019’un ilk 6 ayında hatırı sayılır oranda azaldı.

 

Kayıtdışı Tüketim de Azaldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK’nın belirlediği yönetmelikler çerçevesinde özelleşme süresinde yaklaşık 2 milyar liralık yatırım gerçekleştiren Dicle Elektrik, şebekelerde bakım onarım çalışmalarını ise aksatmıyor. Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde enerji tüketimi ile birlikte yatırımların en fazla gerçekleştirildiği il olan Şanlıurfa’da 2019 yılının ilk 6 ayında yaşanan elektrik arızalarının sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında azaldı. Arızalarda yaşanan bu iyileşmenin yatırımlar ve enerji nakil hatlarının yeraltına alınmasıyla birlikte gerçekleşen kayıt dışı tüketimdeki azalmayla da paralellik göstermesi dikkat çekti.


 
 

1.118 Kilometre Hatta Bakım Yapıldı

Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere göre 2019 yılının ilk 6 ayında 558 kilometresi orta, 560 kilometresi ise alçak gerilim olmak üzere il genelinde 1.118 kilometrelik iletim hattında bakım yapıldı. Bakım çalışmalarının sürdüğü kentte trafolar da elden geçirilirken aşırı yüklenme ve sıcak etkisi ile deforme olan enerji nakil hatları yenileniyor. İl Müdürlüğü ekipleri, aynı sürede Şanlıurfa’da 500 yeni aydınlatma armatürünün de montajını gerçekleştirdiler. Arıza sayısının azalmasındaki diğer etken ise yaklaşık 2 yıldır termal kameralarla sürdürülen arıza önleyici bakım onarım çalışmaları. Sadece Şanlıurfa’da 2019 yılının ilk 6 ayında 114 kez termal kamera çalışması gerçekleştirilerek, olası arızalar önceden tespit edildi ve gerçekleşmeden gerekli tedbirler alındı.


 
 

53 Ekiple Müdahale Edildi

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl müdürü Yusuf Açar, yılın ilk 6 ayında yaptıkları bakım onarım çalışmalarında arıza oranının düştüğünü belirterek, "Bu süre içerisinde ekiplerimiz 230 kilometresi orta ve 272 kilometresi ise alçak olmak üzere toplam 502 kilometre iletim hattında yenileme çalışması yaptı. Aynı sürede 287 trafo postası bakımı, 57 dağıtım merkezi ve kök bina bakımı yapılırken, 567 trafoda ise yük dengelemesi gerçekleştirildi. İhtiyaç duyulan 64 trafo ve 54 pano da bu süre içerisinde yenileri ile değiştirildi" dedi.
İl Müdürü Açar da, iletim hatlarının yer altına alınarak, kayıt dışı kullanımın düşürüldüğü bölgelerde, yaşanan arıza sayılarında önceki yıla göre kayda değer oranda düşüş yaşandığını gözlemlediklerini de bildirdi.



Editör; Ahmet Şen
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