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Bu haber 31 Temmuz 2019 10:40:24 Tarihinde eklenmiştir.

Hırsızlığın Böylesi Görülmedi

Otomobil hırsızı, alıcı kılığına girip, denemek için bindiği otomobili çalarak kaçtı. Bu sırada otomobilin çalınacağını anlayan sahibi, cama tutununca uzun süre yerde sürüklenerek yaralandı.

Hırsızlığın Böylesi Görülmedi

Otomobil hırsızı, alıcı kılığına girip, denemek için bindiği otomobili çalarak kaçtı. Bu sırada otomobilin çalınacağını anlayan sahibi, cama tutununca uzun süre yerde sürüklenerek yaralandı.


Olay, Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde öğretmenlik yapan Emre Ertürk (29), tatilde Bursa’ya geldi. 6 aylık çocuğunun doğmasıyla birlikte kullandığı otomobil küçük gelen Ertürk, aracını değiştirmeye karar verdi. 16 BV 483 plakalı otomobilini internet üzerinden 55 bin 750 TL’ye satılığa çıkartan Ertürk, müşteri çıkmasının ardından aracı göstermek için buluştu. Buluşmada aracı deneyeceğini söyleyen şüpheli, otomobille birkaç tur attıktan sonra aracı ekspertize göstermek istediğini belirtti. Bu esnada aracı durduran şahıs, Ertürk’ün kullanmasını istedi.


 

Ertürk’ün Adımını Dışarıya Atmasıyla Birlikte Hırsızlık Zanlısı Gaza Bastı

Ertürk’ün adımını dışarıya atmasıyla birlikte hırsızlık zanlısı gaza bastı. Aracının çalınacağını anlayan otomobil sahibi, aracın camına tutunarak, onu durdurmak istedi. Uzun süre aracın camında sürüklenen Ertürk, gücünü kaybedince yere düşüp yaralandı. 155 polis ihbar hattını arayarak, yardım isteyen talihsiz öğretmen polise verdiği ifade sonrası hastaneye giderek tedavi oldu.


 

Hayatımda İlk Defa Böyle Bir Olayla Karşılaştım

Hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını dile getiren Ertürk, “Yaz tatili için Bursa’ya geldik. 6 aylık bir kızım var. Araba küçük geldiği için değiştirmek istedik. Biraz daha büyük bir araba alacaktık. Aracımı 55 bin 750 TL’ye internet üzerinden satılığa çıkarttım. 54 bin TL’ye satış konusunda anlaştık. Çekirge tarafından geldiğini ve eşine araba alacağını ifade etti. Buluştuktan sonra aracı inceledi.



 

Fiyatta Anlaştıktan Sonra Test Sürüşü Yaptık

Fiyatta anlaştıktan sonra test sürüşü yaptık. Ardından aracı ekspertize gösterelim dedi. Yolda giderken aracı durdurdu. Bana "sen kullan" dedi. Kapıyı açtı, iner gibi yaptı. Ben de kapıyı açıp, bir ayağımı yere indirdim. O sırada aracın gazına bastı. Cam açık olduğu için bende atıldım oraya. Araç hareket halindeyken camda biraz sürüklendim. Ben asfaltta yere düştüm. O kişi İzmir yönüne devam etti. Böyle olacağını tahmin etmemiştim. Aracın satışını vermemiştim. Daha sonra polisi aradım. İfade verdim ve Uludağ Üniversitesi’ne giderek rapor aldım” dedi.



Editör: Ahmet Şen
 
 
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Asayiş
Hırsızlığın Böylesi Görülmedi
Hırsızlığın Böylesi Görülmedi
Otomobil hırsızı, alıcı kılığına girip, denemek için bindiği otomobili çalarak kaçtı. Bu sırada otomobilin çalınacağını anlayan sahibi, cama tutununca uzun süre yerde sürüklenerek yaralandı.
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