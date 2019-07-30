Kazdağları’nda 195 bin ağaç kesen şirketin CEO’su: Yabancı işçi çalıştırmıyoruz. Türkler taş taşımakta çok iyiler

Milyar Dolarlık Altın Çıkardılar

CEO Mcckluskey ayrıca “Üretime 2020 yılında başlayacağız ve 15 sene sürecek. TL’nin değer kaybetmesi maliyetleri düşürdü. Yabancı işçi çalıştırmıyoruz. Türkler taş taşımakta çok iyiler.” açıklamasında bulundu.CHP Milletvekili Gürsel Tekin CEO’nun katıldığı programı sosyal medya hesabından paylaşarak, “CEO’nun açıklamasına göre 3 milyon ons altın bulunmuş. Değeri 4 milyar dolar yani 22 milyar 640 milyon lira. Yaptıkları yatırım sadece 100 milyon dolar. Bizim insanımız taşeron olarak madende çalışıyor, bizim doğamız yok oluyor, Kazdağları zehirleniyor. Türkiye kaybediyor.” notunu düştü.Kazdağları’nda izin verilenin dört katından fazla ağaç kesilmiş.Editör: Bahar Yüksel