Başkan Bilgin, TBMM'ye Yazı Gönderdi! İşveren ve İşçiler Mağdur Oluyorlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

Sayın, Meclis Başkanım,

Mustafa ŞENTOP



Sayın Başkanım, Ülkemizde, faaliyet gösteren özel sektörde ki firmalara, vasıflı veya vasıfsızlık durumuna göre, işveren tarafından iş verilmektedir. Bunların yanı sıra firma sahipleri, yakın eş veya dostlarının referansları sayesinde firmasına işçi almaktadırlar. İşe alınan bu işçiler, aradan 5–10 yıl geçtikten sonra anlaşmazlıklardan dolayı, işten ayrılması gerektiğinde, işveren ile sorun yaşamaktadır. İstihdamı artırmak için, işverenlerin desteklenmesi ve işverenlerin daha fazla işçi çalıştırılması beklenirken, işveren, yasal dayatmalar nedeniyle, işçi almaya korkar hale gelmiştir. Anlaşamadığı yada işten çıkarması gerektiği hallerde sigortalı çalışan işçi, iş yerine zarar vermek adına ilgili birimlere giderek iş yerini, önce SGK’ya, sonrasında ise mahkemeye şikayet etmektedir. Burada gösterdiği mazeretler arasında; ‘’Yıllık izin kullandırılmadı’’, ‘’Fazla mesai yaptırdılar ama ücretini ödemediler’’,’’Yemek ücreti vermediler’’ ‘’Bana kıyafet almadılar’’,’’Keyfi yere beni işten çıkarttılar’’ gibi şikayetler ile iş vereni, gerek mahkeme, gerekse Devlet Kurumlarında süründürüyorlar. Madem İşçi, yıllık izin verilmedi veya fazla mesai ücreti gibi hak ettiği ücretleri alamadıysa, o iş yerinden 1 yıl içinde ayrılsın. Yıllar geçtikten sonra bu şikayetleri dile getirmenin, iş yerlerini zora sokarak, zarara uğratmanın anlamı yoktur.



Sayın Başkanım, İşveren, 1 yıl içinde yıllık izin kullandırmadıysa ya da bunun karşılığını ödemediyse, o zaman işçi tarafından şikayet edilerek hak talep edilmelidir. Aradan 5-10 yıl geçtikten sonra, bunları istemek işçinin, iyi niyetli olmadığını göstermektedir. Sigortalı çalışan İşçi, çalıştığı yerde hak elde ettiği haklarını, aynı yıl içerisinde talep etmelidir. Aradan zaman geçtikten sonra bu haklarının hepsinden feragat etmeli veya isteme hakkı olmamalıdır. İşveren, yanında uzun yıllar çalıştırdığı işçi ile her zaman iyiydi de, işten çıkardıktan sonra mı kötü olmaktadır? Sonuçta işveren, bir işçisini işten çıkartırken, yerine başka bir işçi ihtiyacı varsa yeni birisini alır, yoksa zaten bir şey yapılmaz. İşveren, yanında ki işçiyi anlaşmazlık olduğunda işten çıkarmalıdır. Sonuçta, ortada bir geçimsizlik ve anlaşmazlık olduğu için bu karar alınmaktadır. İşçi, İşverenine karşı gelerek çalışmazsa, iş yerinin gerektirdiği davranışları yerine getirmeyerek işverenle yüz yüze gelirse, işveren, işçinin işine son vermekten başka ne yapabilir? Evli çiftler bile, anlaşmazlık ve geçimsizliklerinde birbirlerinden ayrılabiliyorken, işveren ile işçi, anlaşmazlık veya geçimsizlik yaşadıklarında, birbirinden ayrılamayacak mıdır?















Sayın Başkanım, İşveren, işçi tarafından sonradan verilmediği gerekçesiyle, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, yemek ücreti, kıyafet ücreti veya buna benzer geçmiş hakları ile muhatap edilmemelidir. İşveren, İşçiyi çıkarırken yanında çalıştığı süreye bağlı olarak, 1 ay ile 2 ay arasında işçiye, ‘’ ben seni işten çıkarıyorum, git kendine iş ara’’ diye söylenilmektedir. İşçi, bu durumda iş yerine ne kadar fayda sağlayacaktır? İşçinin, İş yerine hiçbir şekilde verimi olmayacağı gibi tam tersine zararı olacaktır. İşveren, işçinin böyle durumda maaş ücreti varsa ödemeli, çıkışını anında yapmalı ve ilişiğini kesmelidir. İhbar tazminatının ortadan tamamen kaldırılması gerekmektedir.



Sayın Başkanım, Bunların yanı sıra İşçilerin, Kıdem Tazminatı haklarını, SGK Primleri gibi İşveren, senelik olarak düzenli bir şekilde Devletin Kasasına ödemelidir. İşçiler, 2 yıl bir yerde, 3 yıl bir yerde çalıştığında, kıdem tazminatı hakkını ya alıyor, ya da alamayarak bu hakkından yararlanamıyorlar. İşveren tarafından, 1 senenin sonunda kıdem tazminatı toplu olarak, Devletin kasasına yatırılmalı, işçi emekli olduğu zaman toplu olarak kıdem tazminatı hakkını, Devletin kasasından tekrar almalıdır. Bu sayede İşveren iflas ettiğinde, İşçinin bu hakları kaybolmayacaktır. Devletimizin kasasında birikecek olan kıdem tazminatları sayesinde İşçinin, kıdem tazminatı hakları da korunmuş olacaktır.



Sayın Başkanım, Yukarda bahsettiğim konularda da belirttiğim üzere, İşveren, işçi ile hiçbir şekilde karşı karşıya getirilmemelidir. Mevcut olan işçilerin hakları, aynı yıl içerisinde verilmeli ve ne işveren ne de işçi hiç kimse mağduriyet yaşamamalıdır. Şahsi görüşlerim bunlar olup, konu hakkında gerekli düzenlemelerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.







Birecik Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Sadettin BİLGİN

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadettin Bilgin, TBMM’ye işverenlerin sorunlarını dile getirdiği bir yazı gönderdi. Bilgin; “İstihdamı artırmak için, işverenlerin desteklenmesi ve işverenlerin daha fazla işçi çalıştırılması beklenirken, işveren, yasal dayatmalar nedeniyle, işçi almaya korkar hale gelmiştir.” Diyerek işçilerin ve işverenlerin karşılıklı mağduriyet yaşanmaması adına kanunların gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.Başkan Sadettin Bilgin gönderdiği yazıda şunları ifade etti;Editör: Bahar Yüksel