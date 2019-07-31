​Rasim Ozan Kütahyalı polis eşliğinde mahkemeye getirildi! Tüm Gelirimi Kaybettim

Adliye polis eşliğinde geldi

"Tüm gelirimi kaybettim"

"Cinayetle suçlansaydım daha az üzülürdüm"

"Siyasi düşmanlığa Boşnakları karıştırmasınlar"

"Suçlamayı kabul etmiyorum"

"Benim için onur meselesi"

Beraat talep etti

- Rasim Ozan Kütahyalı polis eşliğinde mahkemeye getirildiBir televizyon kanalında sunduğu programda Boşnaklara hareket ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve duruşmalara katılmayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından bir önceki duruşmada yakalama kararı çıkarılmıştı. Sanık Kütahyalı, hakkında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda yakalanarak gözaltına alındı ve polisler tarafından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade veren sanık Kütahyalı, “Programda bana bir şaka yapılmıştı. Hiçbir kastım yoktu. Ondan sonra da özür diledim. Kamuoyuna çok detaylı bir özür açıklaması yaptım. Bu sebeple 20 aydır ekranlardan uzağım. Çok ciddi bir sosyal ceza yaptırımı çekmiş durumdayım. Tüm gelirimi kaybettim. Aile durumum zora düştü. Çok üzüldüm” dedi.İfadesini sürdüren sanık Kütahyalı, “Benim özellikle Bosna'ya ve Boşnaklara karşı özel bir sempatim var. Bu olaydan sonra özellikle kendime çok kızdığım için Boşnak vatandaşlarımızın yaşadığı Bayramyeri Mahallesi'ne gittim. Orada bana hiçbir tepki olmadığını gördüm, bilakis sevgisiyle karşılaştım. Eğer beni savcılık cinayetle suçlasaydı, daha az üzülürdüm. Benim için Bosna halkı çok önemlidir” ifadelerini kullandı.Mahkemede, Sinan Engin'in tanık olarak dinlenmesini istediğini belirten sanık Kütahyalı, “Sayın mahkeme hakimi ısrarla dinlemek istemiyor. Hakim bey avukatıma, benim Rasim'e kafamda vereceğim ceza bellidir demiş. Bu durumun adaletsizliğini ifade etmek istiyorum. Siyasi sebeplerle bana düşmanlığı anladım ama lütfen bu işe Boşnak halkını karıştırmasınlar. Benim kötü niyetim olmadığını Boşnak kardeşlerim biliyorlar” şeklinde konuştu.“Beni yargılayan mahkeme hakimi ile ilgili CHP'nin Akçakoca Belediye başkan adayı olduğu yönünde internette çok sayıda haber var” diyen sanık Kütahyalı, “Bu iddiaları mahkeme hakimi tekzip etmemiştir. Bu haberler halen durmaktadır. Eğer hakimin bana karşı siyasi bir karşıtlığı varsa bunu siyasi yolla ifade etmelidir. Türk Adalet sistemimizi bu amaçla vasıta olarak kullanmamalıdır. Suçlamayı asla kabul etmiyorum” dedi.Davaya ilişkin talepleri sorulan sanık Kütahyalı, “Öncelikle beraatimi talep ederim. Mahkemenin hakkımda mahkûmiyet kurması halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmiyorum, bu benim için onur meselesidir” ifadelerini kullandı.Sanık Kütahyalı'nın ardından savunma yapan avukatı Esennur Ezgi, “Müvekkilimin suç kastı yoktur. Bu suç ekran kazasıdır, özür de dilenmiştir. Tanıklarımızın ısrarla dinlenmesini talep ediyoruz. Tanıklarımız dinlenmeden karar verilirse yargısız infaz olur. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz” dedi.Mahkeme, sanık Kütahyalı'nın savunmasının alınmış olması ve başka suçtan tutuklu veya hükümlü olmaması dolayısıyla serbest bırakılmasına karar verdi.Editör: Bahar Yüksel