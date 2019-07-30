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Bu haber 30 Temmuz 2019 23:00:47 Tarihinde eklenmiştir.

Köy Girişinde Araba Bekliyorlardı! Anne ve Çocuklarına Araba Çarptı

Otomobilin yol kenarında araç bekleyen anne ve 2 çocuğuna çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Köy Girişinde Araba Bekliyorlardı! Anne ve Çocuklarına Araba Çarptı

- Otomobil Yol Kenarında Bekleyen Anne Ve Çocuklarına Çarptı: 6 Yaralı


 

Köy Girişinde Araba Bekliyorlardı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Oğuz Tütün idaresindeki 34 GA 0646 plakalı otomobil, Besni ilçesine bağlı Burunçayır köyü girişinde yol kenarında minibüs bekleyen İlkay Tutuk, Azra Tutuk ve Ayaz Eren Tutuk'a çarptı. Anne ve iki çocuğuna çarpan otomobil daha sonra kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. 



 

Kazada 6 Kişi  Yaralandı

Kazada İlkay Tutuk, Azra Tutuk, Ayaz Eren Tutuk ile otomobil sürücüsü Oğuz Tütün ve otomobilde bulunan Canan Tütün ile Musab Hamza Tütün yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.  





Editör: Bahar Yüksel

 
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Köy Girişinde Araba Bekliyorlardı! Anne ve Çocuklarına Araba Çarptı
Köy Girişinde Araba Bekliyorlardı! Anne ve Çocuklarına Araba Çarptı
Otomobilin yol kenarında araç bekleyen anne ve 2 çocuğuna çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
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