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Bu haber 30 Temmuz 2019 21:00:41 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Valisi Erin, Başkan Kutlu ile Bir Araya Geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

​Şanlıurfa Valisi Erin, Başkan Kutlu ile Bir Araya Geldi

Sincik ilçesinde devriye görevi attıkları esnada terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen Polis Memuru Taha Uluçay için başsağlığında bulunmak üzere Adıyaman’a gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti. 



Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper’in de hazır bulunduğu ziyarette Şanlıurfa Valisi Erin’e, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Eyüp Sabri Kirişçi ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu eşlik etti. 



Şanlıurfa’dan önce Adıyaman’da görev yapan ve halk tarafından çok sevilen Vali Abdullah Erin, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, Sincik’te şehit düşen polis memuru Taha Uluçay için başsağlığında bulunmak için geldiklerini dile getirerek, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper’e başsağlığı mesajını iletti. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç ise kısa bir sürede olsa Adıyaman’da valilik yapan ve bu kısa sürede halk tarafından çok sevilen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile beraberindeki heyete ziyaretten dolayı teşekkür etti. 



Editör: Bahar Yüksel 
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