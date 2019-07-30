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Bu haber 30 Temmuz 2019 17:23:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfasporlu Futbolcular, Mehmet Yılmaz’ın Karşılıksız Çekine Karşılık Verdi

Şanlıurfasporlu futbolcular 2.etap kampına katılmıyor.

​Şanlıurfasporlu Futbolcular, Mehmet Yılmaz’ın Karşılıksız Çekine Karşılık Verdi

Kulüp başkanı Mehmet Yılmaz kendi gözleri önünde imzalayıp verdiği çekleri benim imzam değil bankaya talimat vermesiyle çekleri ellerinde patlayan Urfasporlu futbolcular 2.etap kampına katılmama kararı aldıkları belirtildi. 


 

Zeynel Başkan Duruma El Atmazsa Kulüp Kapanır

Şanlıurfasporlu taraftarlar Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e seslenerek bu duruma el atmasını yoksa 50 yıllık kulüp şehrin takımı Şanlıurfaspor’un kapanacağını belirterek bu belirsizliğe son vermesini istediler. 



 

Göz Yumanlar da Suçlu Olacaktır

Mevcut başkanın ne sorunları çözdüğünü ne se istifa ettiğini belirten Urfaspor taraftarları artık bu durumun son haddine geldiğini bu sorumsuzluğa göz yumanların da sorumsuz sorumlular gibi suçlu olacaklarını belirttiler.




Editör: Bahar Yüksel
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Spor
​Şanlıurfasporlu Futbolcular, Mehmet Yılmaz’ın Karşılıksız Çekine Karşılık Verdi
​Şanlıurfasporlu Futbolcular, Mehmet Yılmaz’ın Karşılıksız Çekine Karşılık Verdi
Şanlıurfasporlu futbolcular 2.etap kampına katılmıyor.
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