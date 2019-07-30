​Şanlıurfasporlu Futbolcular, Mehmet Yılmaz’ın Karşılıksız Çekine Karşılık Verdi

Zeynel Başkan Duruma El Atmazsa Kulüp Kapanır

Göz Yumanlar da Suçlu Olacaktır

Kulüp başkanı Mehmet Yılmaz kendi gözleri önünde imzalayıp verdiği çekleri benim imzam değil bankaya talimat vermesiyle çekleri ellerinde patlayan Urfasporlu futbolcular 2.etap kampına katılmama kararı aldıkları belirtildi.Şanlıurfasporlu taraftarlar Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e seslenerek bu duruma el atmasını yoksa 50 yıllık kulüp şehrin takımı Şanlıurfaspor’un kapanacağını belirterek bu belirsizliğe son vermesini istediler.Mevcut başkanın ne sorunları çözdüğünü ne se istifa ettiğini belirten Urfaspor taraftarları artık bu durumun son haddine geldiğini bu sorumsuzluğa göz yumanların da sorumsuz sorumlular gibi suçlu olacaklarını belirttiler.Editör: Bahar Yüksel