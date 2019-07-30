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Bu haber 30 Temmuz 2019 16:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfalı Hasan, Almanya’dan 3 Bin Kilometrelik Yola Çıkıyor

Almanya’nın Hamburg şehrinden bisikletle yola çıkan Şanlıurfalı Hasan Çavaş, çevreye duyarlılığı arttırmak ve küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için günde 80 kilometre pedal çevirerek 40 günde 11 ülkeden geçip İstanbul’a ulaşacak.

​Urfalı Hasan, Almanya’dan 3 Bin Kilometrelik Yola Çıkıyor

Almanya’nın Hamburg şehrinde yaşayan Şanlıurfalı Hasan Çavaş (31), çevre duyarlılığı ve küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için Hamburg’dan İstanbul’a kadar bisiklet sürecek. 


 

3 Bin Kilometrelik Yolu Bisikletle Geçecek

Yaklaşık 3 bin 100 kilometrelik yolu pedal çevirerek geçmeyi hedefleyen Çavaş, "Hamburg'da kendime ait IT (Information Technology) şirketim ve bir de ticari taksim var. Özellikle çevreye karşı duyarlılığım, küresel iklim değişikliği ve buna sebep olan motorize bir hayat tarzına karşı sosyal sorumluluk adına bir farkındalık oluşturmak için bisikletle Türkiye’ye sürmeye karar verdim. Bu kararımı 2017 yılında hayata geçirmek için yola çıkmıştım ama annemin ağlaması ve ısrarla 'geri dön' çağrısı karşısında Çekya’dan geri dönmüştüm. Bu sefer annemi ikna ettim ve inşallah hedefime ulaşacağım“ dedi. 



 

Otel Bulamadığım Yerde Çadır Kuracağım

Hamburg Üniversitesinde ekonomi bölümünde okuyan Çavaş, zorluklara karşı mücadele etmeyi sevdiğini belirterek, "Biraz da maceracı yaşam tarzımdan dolayı yarım kalan isteğimi yerine getirmek için ana vatanıma bisikletle gitme kararı aldım. Daha önce de Almanya içinde bazı şehirlere yürüyerek gitmiştim“ dedi. Gündüzleri bisiklet sürüp, geceleri dinlenmeyi planlayan Çavaş, "Aynı zamanda geçtiğim ülkelerdeki Osmanlı eserlerini ve tarihi yerleri de ziyaret edeceğim. Yanımda çadırım ve günlük kullanmam gerekli eşyalarım var. Otel bulamadığım yerlerde çadırda kalacağım" dedi. 




 

Türkiye’deki Bisiklet Derneklerinden Destek Bekliyoru

Bisiklet yolculuğuna Hamburg'dan başlayan, babası ve kız kardeşi tarafından uğurlanan Hasan Çavaş, sırasıyla Almanya, Çekya, Slovakya, Avusturya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Makedonya ve Yunanistan'dan geçerek Türkiye'ye ulaşmayı hedefliyor. Bulgaristan’ı tehlikeli bulduğu için bu ülkeden geçemeyeceğini belirten Çavaş, "11 ülkeyi geçerek 40 günde 3 bin 100 kilometre yol yapıp hedefime ulaşmayı planlıyorum. Günde ortalama 80 kilometre sürmek istiyorum. Eğer bunda başarılı olursam bir sonraki yolculuğumu da Orta Doğu ve Türk devletlerine yapmak istiyorum“ dedi. Çavaş Türkiye’deki bisiklet derneklerinden destek beklediğini ve İstanbul’da onlarla tanışmak istediğini söyledi. 





Editör: Bahar Yüksel
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