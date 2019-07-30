Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 30 Temmuz 2019 19:00:43 Tarihinde eklenmiştir.

​Olay Yaratan Trafik Magandaları Tahliye Edildi! Artık Aramızdalar

Pendik’te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20’şer yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tahliyesine karar verildi.7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20’şer yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tahliyesine karar verildi.

​Olay Yaratan Trafik Magandaları Tahliye Edildi! Artık Aramızdalar

Pendik'te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20'şer yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in tahliyesine karar verildi.



 

Magandaların saldırısına uğrayan hamile kadın tahliye kararı sonrası gözyaşı döktü 

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in tahliyesine karar verildi. Kararın ardından hamile kadın gözyaşı döktü.


 

20’şer Yıl hapis İsteniyordu

Pendik'te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek dikiz aynasını kıran ve kaputunu teklemeyen Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “mala zarar verme” ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 20'şer yıla kadar hapis istemiyle bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, şahısların tahliyesine karar verdi. Kararın ardından, 7 aylık hamile olan Ayfer Bahçıvan adliyede gözyaşı döktü.




Editör: Bahar Yüksel



Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Olay Yaratan Trafik Magandaları Tahliye Edildi! Artık Aramızdalar
​Olay Yaratan Trafik Magandaları Tahliye Edildi! Artık Aramızdalar
Pendik’te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20’şer yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tahliyesine karar verildi.7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20’şer yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tahliyesine karar verildi.
​Pakistan'da Askeri Uçak Düştü: En Az 17 ölü
​Pakistan'da Askeri Uçak Düştü: En Az 17 ölü
Pakistan’da askeri eğitim uçağı olağan bir eğitim sırasında Mora Kalu şehri yakınlarına düştü, kazada en az 17 kişi hayatını kaybetti.
​Taciz Ettiği İçin Öldürdüm Dediği Komşusu Yasak Aşkı Çıktı
​Taciz Ettiği İçin Öldürdüm Dediği Komşusu Yasak Aşkı Çıktı
Yasak ilişki yaşadığı komşusu ve oğlunun babasını öldüren kadın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, cinayeti azmettirdiği iddia edilen eşi ise beraat etti.
​Suriyeli Şahıs, Yılanı Vuracağına Hamile Eşini Öldürdü
​Suriyeli Şahıs, Yılanı Vuracağına Hamile Eşini Öldürdü
Suriye uyruklu bir kişi, evde gördüğü yılanı vurmak isterken iddiaya göre yanlışlıkla 6 buçuk aylık hamile eşini vurarak öldürdü.
Eski Muhtar ile Kardeşine Silahlı Saldırı! 1 Ölü, Yaralı
Eski Muhtar ile Kardeşine Silahlı Saldırı! 1 Ölü, Yaralı
Alacak-verecek meselesi yüzünden silahlı saldırıya uğrayan ağabey ve kardeşi ağır yaralandı.
​Yeni aldıkları otomobilin sevinci iki saat sürdü
​Yeni aldıkları otomobilin sevinci iki saat sürdü
Yeni aldıkları otomobille yemeğe giden aile ölümden döndü. Seyir halindeyken alev alan araç, ailenin gözleri önünde yandı.
​Alacak-Verecek Kavgası: 1 Ölü, 2'si Çocuk 3 Yaralı
​Alacak-Verecek Kavgası: 1 Ölü, 2'si Çocuk 3 Yaralı
Yabancı uyruklu iki aile arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Amerika’da Sokak Ortasında Öldürülen Müslüman Adamın Katilleri İçin 32 Bin Dolarlık Ödül Konuldu
Amerika’da Sokak Ortasında Öldürülen Müslüman Adamın Katilleri İçin 32 Bin Dolarlık Ödül Konuldu
Müslüman adamı sokak ortasında öldüren 3 genci aranıyor. Polis, zanlıların yakalanması için 32 bin dolar ödül koydu.
58 Kaçak Göçmen Yakalandı
58 Kaçak Göçmen Yakalandı
2 Şişme Botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na Geçmeye Çalışan 58 Göçmen, Sahil Güvenlik Ekiplerince Yakalandı.
Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde Bugün 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde Bugün 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Hakkari'nin Yüksekova kırsalında 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa’nın BBP İl Binasına Hırsız Girdi
Şanlıurfa’nın BBP İl Binasına Hırsız Girdi
BBP Parti Binasının Kilidini Kırıp Evraklara Zarar Verdiler
Şanlıurfa’da 3 Kişiyi Öldüren Zanlı Yakalandı
Şanlıurfa’da 3 Kişiyi Öldüren Zanlı Yakalandı
Şanlıurfa’da Cumartesi günü husumetli olduğu ailenin yaşadığı eve giderek baba ile 3 oğluna kurşun yağdıran o zanlı bugün yakalandı.
​Şanlıurfasporlu Futbolcular, Mehmet Yılmaz’ın Karşılıksız Çekine Karşılık Verdi
​Şanlıurfasporlu Futbolcular, Mehmet Yılmaz’ın Karşılıksız Çekine Karşılık Verdi
​Urfalı Hasan, Almanya’dan 3 Bin Kilometrelik Yola Çıkıyor
​Urfalı Hasan, Almanya’dan 3 Bin Kilometrelik Yola Çıkıyor
​Suriyeli Şahıs, Yılanı Vuracağına Hamile Eşini Öldürdü
​Suriyeli Şahıs, Yılanı Vuracağına Hamile Eşini Öldürdü
​Taziye Yemeği Tartışması Şanlıurfa’yı İkiye Böldü
​Taziye Yemeği Tartışması Şanlıurfa’yı İkiye Böldü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:45
Güneş
05:21
Öğle
12:36
İkindi
16:25
Akşam
19:42
Yatsı
21:11
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿