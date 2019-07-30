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Bu haber 30 Temmuz 2019 15:30:31 Tarihinde eklenmiştir.

​Suriyeli Şahıs, Yılanı Vuracağına Hamile Eşini Öldürdü

Suriye uyruklu bir kişi, evde gördüğü yılanı vurmak isterken iddiaya göre yanlışlıkla 6 buçuk aylık hamile eşini vurarak öldürdü.

​Suriyeli Şahıs, Yılanı Vuracağına Hamile Eşini Öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Konya’nın Seydişehir ilçesine bağlı Kesecik Mahallesi Kırbaçlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Suriye uyruklu Ali El Arid (28), 10 gün önce Hacı Murat Kırkaç'a ait besi damında hayvanlara bakmak için işe başladı. Ali El Arid, besi damının yanında bulunan eve de ailesiyle birlikte yerleşti.


 

Eşini Sırtından Vurdu

İddiaya göre, sabah saatlerinde evin içinde gördüğü yılanı öldürmek için duvarda asılı olan tüfeğini alarak ateş eden Ali El Arid, bu sırada evin içinde bulunan eşi Zeyneb El Arid'i (21) sırtından vurdu. Ağır yaralanan genç kadın, çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi kaldırıldı. Zeynep El Adir, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



 

Ölen Eşinin 6 Buçuk Aylık Hamile Olduğu Öğrenildi

Olayda hayatını kaybeden Zeynep El Arid'in, 2 ile 3 yaşında iki çocuğu olduğu ve 6 buçuk aylık hamile olduğu öğrenildi. Genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini kazayla vurduğu öne sürülen Ali El Arid ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  





Editör: Bahar Yüksel
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