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Bu haber 30 Temmuz 2019 15:00:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Taziye Yemeği Tartışması Şanlıurfa’yı İkiye Böldü

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gelenek haline getirilen ‘taziye yemeği’ taziye sahiplerinin belini büküyor. 3 gün boyunca başsağlığı dileklerinin kabul edildiği taziye evlerinde yüzlerce misafire yemek veriliyor.

​Taziye Yemeği Tartışması Şanlıurfa’yı İkiye Böldü

Diyarbakır’daki Kaymakamlık ve Müftülüklerce taziye yemeği geleneğine son verilmesine yönelik başlatılan çalışmalar, bölgedeki taziye geleneğini bir kez daha gündeme getirdi. Bingöl’de de yaygın olarak sürdürülen gelenekle, 3 gün boyunca başsağlığı dileklerinin kabul edildiği taziye evlerinde yüzlerce misafire iki öğün yemek veriliyor. Uzun yılların geleneği olan taziye yemeği, maddi durumu iyi olmayan cenaze sahiplerinin borçlanmasıyla mağduriyete dönüşüyor. 



 

Dinimizde Bunun Yeri Yoktur

Taziye evlerinde verilen yemek uygulamasının İslam dininde yerinin olmadığını belirten Diyanet-Sen Bingöl Şube Başkanı Mücahit Çelik, “Taziye evlerinde yemek verme durumu gittikçe içerisinden çıkılamaz bir hal alıyor. Özellikle şehir merkezlerinde bu adet oldukça sıkıntı veriyor. Biz toplumu şunu söylüyoruz bu adet kesinlikle doğru değildir. Peygamber efendimiz bir sahabe vefat ettiği zaman şu sahabenin sıkıntısı var, taziyesi var onun için ailesi için bir takım yemekler hazırlayıp ikramlarda bulunun demiştir. Bu güzel uygulama yerini yanlış uygulamalara bıraktı. Özellikle şehir merkezlerinde taziye evlerinde kişilerin gücünü aşan meblağlarda yemek masrafları söz konusu. İnsanlar taziyede yemek verme noktasında adeta yarışa girmiş durumda. Bu doğru bir şey değil. Bizler bunu tasvip etmiyoruz dinimizde de bunun yeri yoktur” diye konuştu. 




 

Teziye Yemeklerinin Vefat Eden Kişiye Faydası Yoktur

Taziye yemeklerinin vefat eden kişilere faydasının olmadığını vurgulayan Çelik, “Vefat eden insanların yakınları, kayıplarına mı üzülsün yoksa cenaze masraflarını mı üzülsün. Maalesef insanlar taziyelerde verilecek yemeğin, masrafların derdine düşüyor. Onun biz buna şiddetle karşıyız, bunu doğru bulmuyoruz. O yemeğin vefat eden insanlara hiçbir faydası yok, onu yapacaklarına, Cami inşaatlarına, medreselere, Kur’an kurslarına o kişinin namına sadaka-i cariye diyebileceğimiz şekilde yardımcı olsunlar” şeklinde konuştu. 



 

Şanlıurfa’da Taziye Yemekleri Kaldırılacak Mı?

Şanlıurfa’da da gelenek haline getirilmiş taziye yemekleri, Türkiye’nin her ilinde olduğu gibi Şanlıurfalı vatandaşları da sıkıntıya sokuyor. 2 günlük taziye yemeklerine binlerce lira para veren taziye sahipleri acılarının yanında maddi olarak da sıkıntıya giriyor. Dinimizde taziye yemeklerinin yeri olmadığı, verilen taziye yemeklerinin ölen kişiye faydası olmadığı gibi açıklamalardan sonra konu hakkında Urfalı vatandaşlar ikiye bölündü.




 

Vatandaşlar Taziye Yemeği Konusunda İkiye Bölündü

Kimi vatandaşlar; “Taziye yemeklerinin ölüye faydası yok deniliyor. Olmayabilir ama bu bizim geleneğimiz haline geldi. Misafirperverliğin bir göstergesidir. Kapımıza taziye ziyaretlerine gelen insanları aç göndermek bizlere yakışmaz” yorumunda bulunurken, kimi vatandaşlar da; “2 günlük taziye yemeği 5 6 milyara patladığı oluyor. durumu iyi olmayan vatandaşlar borç harç ederek bu yemek vermek zorunda kalıyorlar. taziye yemeği vermeyen taziye sahipleri eleştiriliyor. Kimse de sormuyor; ‘Bu insanların o yemeği karşılayacak parası var mı yok mu?’ diye”. İfadelerine yer verdi.




Editör: Bahar Yüksel
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