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Bu haber 30 Temmuz 2019 13:45:31 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Bakırcıların Kurban Bayramı Yoğunluğu

Şanlıurfa’da Kurban Bayramı’nda içinde et pişirilen bakır kazan, tencere ve tavalar ustaların ellerinde 100 derecelik sıcaklıkta kalaylanmaya başlandı.

​Şanlıurfa’da Bakırcıların Kurban Bayramı Yoğunluğu

Hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa’da kalay ustaları da zor günler geçiriyor. 


 

Şanlıurfa’da Vatandaşlar Bakırlarını Kalaylatıyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar, evlerindeki bakır kazan, tencere ve tavaları ustalara getirerek kalaylatıyor. Hava sıcaklığının yüksek olduğu kentte kızgın ateşle çalışan ustalar da 100 dereceyi aşan sıcakta ekmek parasın için ter döküyor. Kentte tarihi çarşılar bölgesinde yarım asrı aşkındır mesleğini sürdüren ve Ömer Yalyanç, kendisine ait küçük bir dükkanda vatandaşlar tarafından getirilen bakır kapları ocaktaki ateşi körükleyerek kalaylıyor. 






 

Bakır Tencerede Yapılan Yemekler Şifalıdır

Kalaylanan bakır tencere ve kapların içinde yapılan yemeklerin şifalı olduğunu belirten Yalyanç, Kurban Bayramı dolayısıyla işlerinin yoğunluk kazandığını söyledi. Ocaktaki ısıyla birlikte 100 dereceyi aşan sıcaklıkta çalıştığını ve zor şartlar altında mesleğini sürdürdüğünü aktaran usta, mesleği sürdüren az sayıda ustanın kaldığını ve meslekte çırak yetişmediğini ifade etti. 

Özellikle kırsalda yoğun olarak kullanılan bakır kazanlar, vatandaşlar tarafından yılda bir kez kalay ustalarına ulaştırılarak kalaylanıyor. Bakır kazanların yanı sıra tencere, tava, bakır tas ve tespsiler de ustaların ellerinde kalaylandıktan sonra tekrar kullanılıyor. 




Editör: Bahar Yüksel
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