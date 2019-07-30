- Şanlıurfa’da Bariyerlere Çarpan Kamyon Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Bariyerlere Çarpan Sürücü Olay Yerinde Hayatını KaybettiEdinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir - Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. İlçe çıkışında Sinan Erkut (47) idaresindeki 63 F 2735 plakalı kamyon bariyere çarptı. Kazada, sürücü Erkut olay yerinde hayatını kaybetti. İncelemenin ardından Erkut'un cenazesi, Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek yönlü kapanan karayolu, kamyonun kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Editör: Bahar Yüksel
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