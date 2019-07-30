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Bu haber 30 Temmuz 2019 11:34:54 Tarihinde eklenmiştir.

​Balıklıgöl’de Kadın Turistler Darp Edilirken Güvenlik Görevlileri Olayı İzlemekle Yetindi

Şanlıurfa'ya tatil yapmak için gelen Ş.H adlı kadın turist, Balıklıgöl'de güvenliğin gözü önünde saldırıya uğradı. Saldırı sonrası güvenlik görevlisinin olaya müdahale etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

​Balıklıgöl’de Kadın Turistler Darp Edilirken Güvenlik Görevlileri Olayı İzlemekle Yetindi

Şanlıurfa Balıklıgöl'de akşam saat 22:00 sıralarında nereden geldiği bilinmeyen ve akıl hastası olduğu öğrenilen bir şahıs, önce etraftaki gençlerin yanına gelerek saldırmaya başladı. Karşılık aldığı kişilere saldırmakta çekinen akıl hastası şahıs, etrafta gördüğü diğer kişilerin üzerine yürüyerek taciz girişiminde bulundu. 



 

Balıklıgöl’de Kadınlara Yumruklu Saldırı

Saldırgan, ikisi kadın turist ikisi de yerli vatandaş olmak üzere toplamda 4 kadının suratına yumruk atarak kaçtı. Darp edilen kadınlar, yanlarında bulunan eşleri ile birlikte güvenlik görevlisine durumu izah edince sözde güvenlik görevlisi; “Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Daha önce de yakalayıp polise teslim ettik ancak polis tekrardan serbest bıraktı” dedi.



 

Akıl  Hastası Şahıs Ailelere de Saldırdı

Vatandaşların olayı güvenlik görevlilerine bildirmesinin ardından olay yerine gelen görevliler, akıl hastasını uzaktan izleyerek hiç bir müdahalede bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Güvenlik görevlilerinin; "Polisi aradık gelmesini bekliyoruz " demesinin ardından akıl hastası şahıs, bu sefer de çevrede bulunan ailelere saldırmaya başladı.

Akıl hastası saldırgan polisin olay yerine gelerek kadın, erkek fark etmeden bulunduğu darp girişimlerine bölgedeki vatandaşlar müdahale etti.


(Güvenlik görevlileri olayı uzaktan izliyor)



 

Balıklıgöl'de Görevli Güvenlik Personelleri Neden Eğitimsiz?

Şanlıurfa Balıklıgöl'de güvenlik görevlisi olarak çalışan personeller Balıklıgöl’e gelen misafirlerin güvenliğini sağlamak amacı ile görevli olduklarından habersiz bir şekilde, her biri bir köşede oturup mesai saatlerini doldurmaya çalışıyor.  Gelen turistler çevredekiler tarafından rahatsız edilebiliyor veya çeşitli saldırganların tarafından darp ediliyor. Bu tür olaylarda güvenlik görevlisinin yapması gereken ortam güvenliğini sağlayıp bir üst amiri olan bekçi veya polislere bildirmektir. Bu tarz durumların daha önce de yaşandığını ifade eden vatandaşlar, yılda yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl’e tecrübeli güvenlik elemanlarının yerleştirilmesi konusunda yetkillerden talepte bulundu.





Editör: Bahar Yüksel

 
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​Balıklıgöl’de Kadın Turistler Darp Edilirken Güvenlik Görevlileri Olayı İzlemekle Yetindi
Şanlıurfa'ya tatil yapmak için gelen Ş.H adlı kadın turist, Balıklıgöl'de güvenliğin gözü önünde saldırıya uğradı. Saldırı sonrası güvenlik görevlisinin olaya müdahale etmemesi dikkatlerden kaçmadı.
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