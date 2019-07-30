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Bu haber 30 Temmuz 2019 17:00:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Taciz Ettiği İçin Öldürdüm Dediği Komşusu Yasak Aşkı Çıktı

Yasak ilişki yaşadığı komşusu ve oğlunun babasını öldüren kadın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, cinayeti azmettirdiği iddia edilen eşi ise beraat etti.

​Taciz Ettiği İçin Öldürdüm Dediği Komşusu Yasak Aşkı Çıktı

2016 yılı Eylül ayında Bursa’nın Mollafenari Mahallesi'nde meydana gelen olayda, N.A. (35), kendisini taciz ettiği iddiasıyla komşusu Ü.Ş.'yi (30) öldürdü. Adliyeye sevk edilen genç kadın tutuklandı. 


 

Kurtulamayacağımı Anlayınca Öldürdüm

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde N.A. hakkında 'kasten adam öldürmek', tutuksuz sanık eşi M.A. hakkında da 'cinayete azmettirmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Karar duruşmasına N.A. Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile katıldı. Eşi M.A.'nın suçsuz olduğunu anlatan N.A.,"Ü.Ş. ile 5 yıl ilişki yaşadım. Üç kızımdan sonra dünyaya gelen ve nikahlı eşimin üzerine yazdırdığım 4 yaşındaki oğlumun babasının Ü.Ş. olduğu DNA testinde ortaya çıktı. Sonrasında ilişkimiz çekilmez hal aldı, aramızda sık sık tartışmalar oldu. Olay günü yatak odasının penceresine geldiğinde yine tartışmaya başladık. Kurtulamayacağımı anlayınca da silahla ateş ettim. Maktulün ailesi, eşimin beni azmettirdiğini iddia ediyor. Beni kimse azmettirmedi" dedi.



 

"Bu şekilde sonlanmasını istemezdim" 

Mahkemece son sözü sorulan N.A., "Ü.Ş. bana inanılmaz derecede psikolojik ve fiziki baskı yapıyordu. Çocuklarıma dahi bunlar yansıyordu. Çocukla da ilgilenmedi. Olayın bu şekilde sonlanmasını istemezdim. Kararın adil olmasını istiyorum” diye konuştu. 



 

Nikahlı Eş Suçlamaları Kabul Etmedi

Savcının kendisi hakkında istenen hapis cezasını kabul etmediğini belirten M.A. ise, "Olay sırasında kendime ait pastanedeydim. HTS kayıtları doğru sonuç vermiyor. Ü.Ş. ile en ufak kavgam olmamıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Olaya kesinlikle dahil olmadım. Beraatimi talep ediyorum” şeklinde konuştu.



 

Kadının Cezası İyi Halden 16 Yıla Düşürüldü

Avukatı Tuncay Özdemir ise, müvekkili M.A.'nın beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından M.A.'nın hakkında beraat kararı verirken, tutuklu sanık N.A.'ya Ü.Ş.'yi öldürmek suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Mahkeme bu cezasını ‘haksız tahrik'ten önce 20 yıla, sonra ‘iyi hal' indirimi uygulayarak 16 yıl 8 aya düşürdü. Ayrıca N.A.'ya ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 10 ay hapis ceza verildi. 




 

“Adaletin Tecelli Etmemesi Memnun Edicidir”

Karar sonrası gazetecilere açıklama yapan Avukat Tuncay Özdemir, “Müvekkilim M.A. davanın ilk aşamasından itibaren masumdur. Yaklaşık üç yıl boyunca devam eden mahkemede yargılanmaktadır. Bu yargılama esnasında işlemediği ve haberi olmadı suçlamalarla itham edilmiş ve mağdur edilmiştir. En başından beri masumiyetinden bir an dahi kuşu duymadığımız müvekkilimiz verilen kararla beraat etmiş ve adalet yerini bulmuştur. Böylece adaletin hakkaniyete uygun şekilde tecelli etmesi bizim açımızdan memnun edicidir” dedi.  




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Taciz Ettiği İçin Öldürdüm Dediği Komşusu Yasak Aşkı Çıktı
​Taciz Ettiği İçin Öldürdüm Dediği Komşusu Yasak Aşkı Çıktı
Yasak ilişki yaşadığı komşusu ve oğlunun babasını öldüren kadın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, cinayeti azmettirdiği iddia edilen eşi ise beraat etti.
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