​Pakistan'da Askeri Uçak Düştü: En Az 17 ölü

5’i Asker, En Az 17 Ölü

Pakistan Ordusu Havacılık Birliği'ne bağlı bir eğitim uçağı Mora Kalu kenti yakınlarına düştü.Pakistan Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, kazada 5'i askeri personel olmak üzere en az 17 kişinin öldüğü belirtildi. Yetkililer, kazanın olağan bir eğitim uçuşu sırasında olduğunu kaydederken, uçağın modeli ve kazanın nedeni hakkında açıklamada bulunmadı. Kaza nedeniyle 12 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yetkililer uçağı kullanan 2 pilotun da hayatını kaybettiğini belirtti.Editör: Bahar Yüksel