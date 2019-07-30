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Bu haber 30 Temmuz 2019 13:15:27 Tarihinde eklenmiştir.

Eski Muhtar ile Kardeşine Silahlı Saldırı! 1 Ölü, Yaralı

Alacak-verecek meselesi yüzünden silahlı saldırıya uğrayan ağabey ve kardeşi ağır yaralandı.

Eski Muhtar ile Kardeşine Silahlı Saldırı! 1 Ölü, Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Alaçam ilçesi Karlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde kahvehanede oturan eski muhtar Aydin Delen ile kardeşi Osman Delen silahlı saldırıya uğradı. 


 

Eski Muhtar Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Ağır yaralanan eski muhtar ve kardeşi, ambulansla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aydın Delen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Osman Delen ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren B.D., silahı ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
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Asayiş
Eski Muhtar ile Kardeşine Silahlı Saldırı! 1 Ölü, Yaralı
Eski Muhtar ile Kardeşine Silahlı Saldırı! 1 Ölü, Yaralı
Alacak-verecek meselesi yüzünden silahlı saldırıya uğrayan ağabey ve kardeşi ağır yaralandı.
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