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Bu haber 30 Temmuz 2019 10:00:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Hastane İnşaatında Çalışan 30 İşçi Zehirlendi

Yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 30'dan fazla inşaat işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

​Hastane İnşaatında Çalışan 30 İşçi Zehirlendi

Olay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. 


 

İşçiler, Akşam Yemeğinin Ardından Zehirlendi

Edinilen bilgilere göre bir hastanenin inşaatı şantiyesinde çalışan işçiler akşam yemeğinin ardından rahatsızlanmaya başladı.Mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.Şantiyeye sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 30'dan fazla işçi yapılan ilk müdahaleleri sonrası müşahede altına alındı. 


Müşahede altında tutulan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 



Editör: Bahar Yüksel
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