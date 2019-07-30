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Bu haber 30 Temmuz 2019 09:00:53 Tarihinde eklenmiştir.

​Yeni aldıkları otomobilin sevinci iki saat sürdü

Yeni aldıkları otomobille yemeğe giden aile ölümden döndü. Seyir halindeyken alev alan araç, ailenin gözleri önünde yandı.

​Yeni aldıkları otomobilin sevinci iki saat sürdü

Olay, İskenderun ilçesi Belen yolunda meydana geldi. 


 

Otomobil Motorundan Yangın Çıktı

İskenderun'da bir oto galeriden aldıkları yaklaşık 70 bin lira değerindeki 31 KF 350 plakalı otomobille yemeğe giden Mahmut Üzel, ailesi ve arkadaşı Nuri Kayış üniversite kampüs bölgesine geldiklerinde duman kokusu alınca panikle araçtan indi. Otomobil, motorunda çıkan yangının kısa sürede büyümesi ile adeta alev topuna dönüştü. Haber verilmesi üzerine Belen Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. İskenderun-Antakya yolu trafiğe kapanırken, yolda kilometrelerce kuyruk oluştu. Polis otomobilin tamamen söndürülmesinin ardından yolu trafiğe açtı. 


 

Arabayı, 2 Saat Önce Satın Almışlardı

Otomobil sahibi Mahmut Üzel, "Cana geleceğine mala gelsin. Buna da şükür" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Nuri Kayış ise, otomobili galeriden iki saat önce aldıklarını ve Belen'e yemek yemek için yola çıktıklarını anlatarak, otomobilin bir anda alev aldığını söyledi.  




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Yeni aldıkları otomobilin sevinci iki saat sürdü
​Yeni aldıkları otomobilin sevinci iki saat sürdü
Yeni aldıkları otomobille yemeğe giden aile ölümden döndü. Seyir halindeyken alev alan araç, ailenin gözleri önünde yandı.
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