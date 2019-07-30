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Bu haber 30 Temmuz 2019 08:00:51 Tarihinde eklenmiştir.

​Alacak-Verecek Kavgası: 1 Ölü, 2'si Çocuk 3 Yaralı

Yabancı uyruklu iki aile arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

​Alacak-Verecek Kavgası: 1 Ölü, 2'si Çocuk 3 Yaralı

Olay, Mardin’in Kızıltepe'nin Küçükayrık Mahallesi'nde meydana geldi. 



 

İki Aile Arasında Alacak Verecek Kavgasında Bıçaklı Saldırı

Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu iki aile arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.M. (35) vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı.



 

Annelerinin Yaralandığını Gören Çocuklar da Bıçaklandı

Olayda eşinin bıçaklandığını görerek müdahale etmek isteyen A.M.'nin eşi Y.A. ve isimleri öğrenilmeyen 2 çocuk da bıçak darbeleriyle yaralandı. Ağır yaralanan A.M. olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden A.M.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.  



Editör: Bahar Yüksel
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