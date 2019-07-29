Şanlıurfa’da 3 Kişiyi Öldüren Zanlı Yakalandı

Baba ve 3 Oğlu Yaralanmıştı

Ağır Yaralı Olan Kardeşler Kurtarılamamıştı

Aranan O Zanlı Bugün Yakalandı

Şanlıurfa’da husumetli olduğu ailenin yaşadığı eve giderek baba ile 3 oğluna kurşun yağdırmış. Olayda baba yaralanırken 3 oğlu ise hayatını kaybetmşti.Olay, Cumartesi öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Demir İzzet Caddesi üzerinde yaşanmıştı.İddiaya göre zanlı, daha önceden husumetli olduğu ailenin evine giderek kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine silahını çıkaran şahıs, baba Mehmet Güven (68) ile çocukları İbrahim Halil Güven (32) Murat Güven (35) ve Ramazan Güven’i (38) vurmuştuAmbulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan, Halil ve Murat Güven kardeşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan baba ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri hastanede ve olayın yaşandığı caddede güvenlik önlemi alarak saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlatılmıştı.Şanlıurfa’da silahla 3 kardeşi öldüren ve babalarını da yaralayan zanlı, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.. Olay sonrası harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, zanlı Abdulselam Çelik’i Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk TOKİ bölgesinde ortak operasyonla yakaladı. Yakalanan şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Editör: Ahmet Şen