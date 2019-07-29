Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 29 Temmuz 2019 19:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da 3 Kişiyi Öldüren Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa’da Cumartesi günü husumetli olduğu ailenin yaşadığı eve giderek baba ile 3 oğluna kurşun yağdıran o zanlı bugün yakalandı.

Şanlıurfa’da 3 Kişiyi Öldüren Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa’da husumetli olduğu ailenin yaşadığı eve giderek baba ile 3 oğluna kurşun yağdırmış. Olayda baba yaralanırken 3 oğlu ise hayatını kaybetmşti.




 

Baba ve 3 Oğlu Yaralanmıştı

Olay, Cumartesi öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Demir İzzet Caddesi üzerinde yaşanmıştı.
 

İddiaya göre zanlı, daha önceden husumetli olduğu ailenin evine giderek kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine silahını çıkaran şahıs, baba Mehmet Güven (68) ile çocukları İbrahim Halil Güven (32) Murat Güven (35) ve Ramazan Güven’i (38) vurmuştu



 

Ağır Yaralı Olan Kardeşler Kurtarılamamıştı

Ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan, Halil ve Murat Güven kardeşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan baba ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri hastanede ve olayın yaşandığı caddede güvenlik önlemi alarak saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlatılmıştı.



 

Aranan O Zanlı Bugün Yakalandı

Şanlıurfa’da silahla 3 kardeşi öldüren ve babalarını da yaralayan zanlı, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.. Olay sonrası harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, zanlı Abdulselam Çelik’i Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk TOKİ bölgesinde ortak operasyonla yakaladı. Yakalanan şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


Editör: Ahmet Şen
 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde Bugün 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde Bugün 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Hakkari'nin Yüksekova kırsalında 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa’nın BBP İl Binasına Hırsız Girdi
Şanlıurfa’nın BBP İl Binasına Hırsız Girdi
BBP Parti Binasının Kilidini Kırıp Evraklara Zarar Verdiler
Şanlıurfa’da 3 Kişiyi Öldüren Zanlı Yakalandı
Şanlıurfa’da 3 Kişiyi Öldüren Zanlı Yakalandı
Şanlıurfa’da Cumartesi günü husumetli olduğu ailenin yaşadığı eve giderek baba ile 3 oğluna kurşun yağdıran o zanlı bugün yakalandı.
Şanlıurfa’da Yine Kaçak Mobil Trafo Ele Geçirildi
Şanlıurfa’da Yine Kaçak Mobil Trafo Ele Geçirildi
Şanlıurfa’da denetimlerini artıran DEDAŞ ekipleri, kısa süre önce ele geçen kaçak trafo gibi traktör römorkuna yüklenerek mobilize edilmiş kaçak bir trafo daha ele geçirdi. Kaçak mobil elektrik trafosuna, savcılık kararıyla el konuldu.
Şanlıurfa’da 35 Kilo Eroin Ele Geçirildi
Şanlıurfa’da 35 Kilo Eroin Ele Geçirildi
Şanlıurfa’da batı illerine götürülmeye çalışılan ve piyasa değeri yaklaşık 2 buçuk milyon lira olan 35 kilo 415 gram eroin maddesi ele geçirildi.
​Düğüne giden aile kaza yaptı: 6 yaralı
​Düğüne giden aile kaza yaptı: 6 yaralı
Düğüne gitmek için yola çıkan aracın başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
​Otomobil, Kaldırımdaki Kadını Ezdi
​Otomobil, Kaldırımdaki Kadını Ezdi
Bir otomobil kaldırımda yürüyen kadını ezdi. Kazada kadın ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
​Piknikte baraja düşen genç hayatını kaybetti
​Piknikte baraja düşen genç hayatını kaybetti
Piknik için gittiği bölgede gezerken dengesini kaybederek baraja düşen bir genç hayatını kaybetti.
​Şanlıurfa’da, 19 Yaşındaki Genç Serinlemek İçin Girdiği Barajda Boğuldu
​Şanlıurfa’da, 19 Yaşındaki Genç Serinlemek İçin Girdiği Barajda Boğuldu
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde ailesiyle birlikte pikniğe giden 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu.
​Suriyeli Çocuk Düğün Konvoyundan Para Almak İsterken Kaza Geçirdi
​Suriyeli Çocuk Düğün Konvoyundan Para Almak İsterken Kaza Geçirdi
Sünnet düğünü konvoyundaki otomobilden zarf almak isteyen 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, tutunduğu otomobilin camından yere düştü.
​Vatandaşlardan Sürücüye Linç! Çarptığı Sürücüyü Altına Alarak Sürükledi
​Vatandaşlardan Sürücüye Linç! Çarptığı Sürücüyü Altına Alarak Sürükledi
Otomobilin çarptıktan sonra altına alarak süreklediği sürücü ağır yaralandı.
Vahşi Cinayet! Otel Sahibi Odasında Öldürüldü
Vahşi Cinayet! Otel Sahibi Odasında Öldürüldü
​Otel sahibi odasında elleri ve ayakları bağlanmış şekilde ölü bulundu.
Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde Bugün 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde Bugün 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Şanlıurfa’nın BBP İl Binasına Hırsız Girdi
Şanlıurfa’nın BBP İl Binasına Hırsız Girdi
Şanlıurfa’da 3 Kişiyi Öldüren Zanlı Yakalandı
Şanlıurfa’da 3 Kişiyi Öldüren Zanlı Yakalandı
​Birecik’te Akıntıya kapılan şahıs 7 gündür bulunamadı
​Birecik’te Akıntıya kapılan şahıs 7 gündür bulunamadı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:44
Güneş
05:20
Öğle
12:36
İkindi
16:25
Akşam
19:43
Yatsı
21:13
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿