Gaziantep’ten Çakma Balıklıgöl

Dünyanın ve Çevrenin Dikkatini Cezbeden Gelin / Şanlıurfa

Gaziantep’e Gazi’lik yetmiyor / Şanlı Ünvanına da Göz Dikmiş

Acı Ve Tatlı Tarihi Rekabet

Yarımca Balıklıgöl’deki Balıklara Yem de Verdik

Tarihin sıfır noktasında; birçok antik medeniyete ve peygamberlere ev sahipliği yapmış, tarihi ve zengin kültürü ile; 12.500 yıllık Göbeklitepe’si; Peygamberlerin atası Hz. İbrahim’in doğup yaşadığı, dünyanın en eski kenti olan Şanlıurfa ili; sahip olduğu ve barındırdığı bu zenginliğiyle denilebilir ki tüm dünyanın da dikkatini çemiştir. Kendine has mutfağı, örfü, kadim geleneği, yaşam biçimi ve burada sayamadığımız özellikleriyle adeta etrafı açık eşsiz ve harika bir müze gibidir. Her taşı ve her karışı tarih kokan muazzam bir medeniyete ev sahipliği yapmaktadır.Bir şehir sahip olduğu tüm bu özelliklerden dolayı sevilmez ve aynı zamanda kıskanılmaz mı. Elbette ki seveni de olacak veya ona özenip ona sahip olamamanın tatlı bir ızdırabı da olacak. Bu nedenledir ki Şanlıurfa düşmanın dikkatini çektiği gibi, civar kentlerin de teveccüh ettiği ve hatta ona benzemek için türlü türlü yollara başvuracağı icraatlar da olacaktır.2019 Göbeklitepe Yılı ilan edilince genelde dünyanın ve yerelde de komşularımızın pür dikkatlerini üstüne çeken Şanlıurfa ili bu yönüyle büyük ilginin odağı oldu. İki dönemdir Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını yapan Fatma Şahin, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı hem Antep halkı hem de civar kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatlerini cezbetmeyi başarmış ve hizmetlerine son hızla devam ettiği ifade ediliyor. Gaziantep ilinin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkararak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmekle yetinmeyip Şanlıurfa’nın Balıklıgöl benzeri ancak tabiri yerindeyse “Çakması”nı inşaat ederek tarihte bir ilki gerçekleştirmiştir.Rekabetin her türlüsü mümkün olduğu gibi şehirlerarasında da örneklerine rastlamak mümkündür. Şanlıurfa’nın birçok tarihi ve kültürel değerlerini de kopyalayan ve hatta kopyalamakla kalmayıp adına tescilleyenler de var. Fıstık’ımızı, İsot’umuzu, Çiğköfte’mizi kaptırdığımız gibi ellerinden gelirse taşınmazlarımı da Hz Süleyman’ın Belkıs’ın Tahtı’na yaptıklarının benzeri bir teknoloji ile Kale’mizi de alarak tescillemeyi düşünürler ancak şansımız yaver gidiyor ki henüz öyle bir teknik geliştirilmemiştir.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla "Yavuzeli ilçemize bağlı Yarımca Köyü’nden merhaba. Yarımca Balıklı Göl’deki balıklara yem de verdik tabiki" söylemi ile Şanlıurfa'lı vatandaşların tepkilerinin odağı haline geldi.Başta Halfeti ilçemizin tarihi ve turistik yerlerini ile 12 bin yıllık tarihi ile insanlığın başlangıç noktalarından biri olarak kabul edilen Göbekltepe'yi sahiplenen Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanı Fatma Şahin'in bu defa gözünü Balıklıgöle dikmiş olması Şanlıurfa halkı içerisinde kabul edilemez olarak değerlendirildi.Editör: Ahmet Şen