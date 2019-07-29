Viranşehir Belediye Başkanı Ekinci Hafta Sonunu Bir Dizi Ziyaret Ve Denetlemelerle Geçirdi

Çalışma Çitalarını Giderek Yükselteceklerini Kaydetti.

Mesai kavramı tanımayan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, hafta sonu tatilini bir dizi ziyaret ve denetlemelerle geçirdi.Göreve geldikten sonra sürekli halkla içe içe olan Başkan Ekinci, hafta sonunda bir dizi ziyaretlerde bulundu.Hafta sonu tatiline vatandaşların düğün mevlitleri ve taziyelerine katılarak başlayan Başkan Ekinci, daha sonra hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.Başkan Ekinci, İlçe Merkezde gerçekleştirdiği bir dizi ziyaret ve incelemenin ardından Kırsal Mahallelere geçerek burada yapılan çalışmaları inceledi.Elatlı ve Aslanbaba Mahallelerinde yapılan yol ve Kilitli parke taşı çalışmalarını denetleyen Başkan Ekinci, sorumlu birim yetkililerinden bilgi alarak, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.Mahallelerde vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmeyen Başkan Ekinci, İlçe Merkez ve Kırsal Mahallelerde yapılan çalışmalara dikakat çekerek, çalışma çitalarını giderek yükselteceklerini kaydetti.Başkan Ekinci’nin hafta sonu mesaisine AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ve Belediye Meclis üyeleri eşlik etti.Editör: Ahmet Şe