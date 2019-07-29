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Bu haber 29 Temmuz 2019 12:03:57 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da 35 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Şanlıurfa’da batı illerine götürülmeye çalışılan ve piyasa değeri yaklaşık 2 buçuk milyon lira olan 35 kilo 415 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa’da 35 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Ele Geçirilen Uyuşturucunun Piyasa Değeri 2 Buçuk Milyon Lira
 
Şanlıurfa’da batı illerine götürülmeye çalışılan ve piyasa değeri yaklaşık 2 buçuk milyon lira olan 35 kilo 415 gram eroin maddesi ele geçirildi.


 
 

Olayla İlgili Soruşturma Devam Ediyor

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatı yapan, organize eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Adana ve Mersin İl Emniyet Müdürlüklerinin de destek verdiği operasyonda batı illerine giden 2 araçta arama yapıldı. Operasyonda araçların çeşitli yerlerine gizlenmiş 68 paket halinde 35 kilo 415 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen eroin maddesinin piyasa değerinin yaklaşık 2 buçuk milyon lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 
Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Şanlıurfa’da 35 Kilo Eroin Ele Geçirildi
Şanlıurfa’da 35 Kilo Eroin Ele Geçirildi
Şanlıurfa’da batı illerine götürülmeye çalışılan ve piyasa değeri yaklaşık 2 buçuk milyon lira olan 35 kilo 415 gram eroin maddesi ele geçirildi.
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