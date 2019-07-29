Eyyübiye Belediyesi Beytülmalı Çürütüyor

Beytülmalı Gözümüz Gibi Koruyacağız

10 Trilyon Bütçe Ayrılan Tesis Kaderine Terkedilmiş

10 Trilyonluk Yatırım Kaderine TerkedilmişŞanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesine bağlı Osmanlı Mahallesi’nde; Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri tarafından inşa edilen “Osmanlı Mahallesi Sosyal Tesisleri” binası Anahtar teslim ihale verilmediği için kısım kısım 10 Trilyon para ödenmiş.24 Haziran belediye seçimlerinde Türkiye geneli “Belediyecilik İşi Gönül İşi” sloganıyla yola çıkan Ak Parti’nin belediye başkan adaylarının da yerelde kendi ürettikleri bir sloganları vardı. Örneğin Şanlıurfa ili Eyyübüye ilçesi belediye başkan adayı ve mevcut başkan Mehmet Kuş da bu adaylardan biri olup Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da “Beytülmalı Gözümüz Gibi Koruyacağız” sloganı ile halkın teveccühünü kazanmış ancak sloganı teoriden öteye geçmemiştir.Tesisi bizzat yerinde inceleyerek kaderine terkedilmiş binanın atıl vaziyette durduğuna; yabani hayvanların içinde cirit attığına ve etrafında yeşeren otların kurumuş olduğuna tanıklık ettik. Dış görünümü mimari açıdan Osmanlı Sarayları’nı andıran bina, hüzün verici bir portreyi andırıyordu. Binanın içi ise terkedilmiş olması hasebiyle ürkütücüydü. Yıllardır ne zaman hizmete açılacağı belli olmayan ve proje bedeli 10 Trilyon lira olan tesis adeta çürümeye terkedilmiş. Eyyübiye Belediyesi milyonlarca lira kira vererek 40 parça yamalı bohça gibi her birimi bir yerde olan mekanlarda Eyyübiyeli’lere adeta eziyet çektirirken yapımını neredeyse tamamladığı bu devasa ve lüks binayı neden bir an önce hizmete açmıyor bu da akıllara takılan başka bir sonuç.Editör: Ahmet Şen