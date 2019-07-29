​Şanlıurfa Şehir Hastanesi İle İlgili Son Gelişme

Toplantı Meclis Başkanı 2. Vekili Sait Kaya Başkanlığında Yapıldı.

Meclisin Gündeminde Şehir Hastanesi Vardı

1.700 Yataklı Hastanenin Temeli 4 Yıl Önce atılmıştı!

Hastane İçin 33 Bin Metre Kare Yer Verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021'de Bitecek Dedi

Dev Yatırım Askıya AlındıŞanlıurfa'ya yapılacak olan şehir hastanesinin akıbeti ile ilgili sorulan sorulara siyasiler bir cevap veremiyor. Kötü haberi ben vereyim de boşuna cevapsız soruları kimseye ortaya atmasın. Tasarruf tedbirlerinden dolayı bu yatırım askıya alındı. Kısa vadede de başlamayacak!Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayı meclis toplantılarının son birleşimi Cumartesi günü gerçekleştirmişti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantı, Meclis Başkanı 2. Vekili Sait Kaya başkanlığında yapıldı.Gerçekleşen toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları görüşüldü. Görüşülen 14 rapor, meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.Gündemde görüşülen en önemli maddelerden biri de, Şanlıurfa'da temeli atılmış ancak bir türlü inşaatına başlanmayan 'Şanlıurfa Şehir Hastanesi' ile ilgili karardı.CB Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakan olduğu 2011 yılında Şanlıurfa'da inşaatına başlanacağına dair sözünü verdiği söz konusu şehir hastanesinin temeli de 2015 yılında yine şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı.Yatırım tutarı 1.8 Milyar olduğu bildirilen ve 2015 yılında temeli atılan 1700 yataklı hastanenin kentin tüm sağlık sorunlarına da cevap vermesi bekleniyordu ancak o günden sonra akıbeti belli olmadı. Hastanenin yapımı için ihaleyi alan YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, arazinin yetersiz olduğunu iddia ederek bir türlü temeli atılan hastanenin yapımına başlamıyordu. Bunun üzerine Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, YDA'nın isteği üzerine yer talebinde bulundu. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına tevdi edilen talep, mecliste araştırılmak üzere ilgili komisyona havale edildi.Geçtiğimiz ay yine gündeme gelen ve araştırılan başkanlık teklifi, cumartesi günü karara bağlandı. Hastanenin yapımı için ek arazi isteyen Sağlık Müdürlüğüne, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden olumlu yanıt geldi. Meclis üyeleri tarafından oy çokluğu ile onay verilen karara göre; Sağlık Tesisi Alanı olarak planlı 5099 ada 1 nolu parsele ek olarak, orman vasıflı 1002 numaralı parselin 33.289 metre karelik alanı verilecek.Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran Belediye seçimleri öncesi Şanlıurfa ziyaretinde yine adı geçen Aşehir hastanesine değinmişti. Urfalı vatandaşların sağlık sorunlarını bir nebze olsun gidereceği gözüyle baktığı şehir hastanesinin tamamlanacağı tarihi duyuran Erdoğan, "2021 yılında bitecek" demişti.Editör: Ahmet Şen