​Şanlıurfa’da, 19 Yaşındaki Genç Serinlemek İçin Girdiği Barajda Boğuldu

Serinlemek İçin Baraja Girmişti

Su Altı Polisleri Cansız Bedene Ulaştı

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde yaşandı.İddiaya göre ailesiyle birlikte Çatak Bölgesinde piknik yapmaya giden 19 yaşındaki Mustafa Kılınç, serinlemek için Atatürk Baraj Gölü’ne girdi. Bir süre suda yüzen Kılınç, suya gömülerek gözden kayboldu. Yakınları Kılınç'ın şu yüzüne çıkmadığını görünce durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine giden ekipler, suda şahsi bulamayınca sualtı polislerine haber verdi. Tekneye binen dalgıç polisler, Kılınç'ın son görüldüğü bölgede arama çalışması yaptı. Çalışmalar sonunda Kılınç’ın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel