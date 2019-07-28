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Bu haber 28 Temmuz 2019 19:30:11 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfalı Mevsimlik Tarım İşçilerine Yol Göründü

Fındık toplayarak ekmek paralarını kazanmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerinden Ordu’ya gelen mevsimlik tarım işçileri, çadırlarını kurmaya başladı.

​Urfalı Mevsimlik Tarım İşçilerine Yol Göründü

Ordu’da fındık hasadının başlamasına sayılı günler kala mevsimlik tarım işçileri de kente gelmeye başladı. Doğu ve Güneydoğu illerinden yavaş yavaş kente gelmeye başlayan yaklaşık 850 tarım işçisi, Ordu Valiliği tarafından hazırlanan konaklama alanlarından biri olan Turnasuyu mevkindeki alana çadırlarını kurmaya başladı. Büyük çoğunluğu dün gece saatlerinde kente giriş yapan işçiler, bereketli bir sezon olmasını ümit ederken, kadınlar saçlarda börek pişiriyor, çocuklar ise çevredeki ırmakta serinliyor. 

Bu yıl sahil kesiminde 6 Ağustos'ta başlayacak olan fındık hasadı için kente gelen mevsimlik tarım işçileri, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde konaklamaya başladıklarını söylediler. İşçilerden bazıları, bu sezon için belirlenen günlük 86 liralık çalışma ücretinden memnun kalırken, kimisi ise biraz daha yüksek olması gerektiğini söyledi. 

 

“Devletimizin bize verdiği imkanlardan memnunuz” 

Bu sene fındık hasadı için Şanlıurfa’dan geldiklerini belirten Eyüp Çiftçi, yaklaşık 1 ay boyunca kentte kalacaklarını söyledi. Çiftçi, “Çalışmazsak olmuyor, mecbur çalışıyoruz. Şeker pancarı için Konya’ya gidiyoruz. Orası bitince buralara geliyoruz. Bu işler olmazsa başka işimiz yok. Devletimizin bize verdiği imkanlardan memnunuz. Devletimizin bizi kanatlarının altına alması, elektrik, su, banyo ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Bunlardan çok memnun kalıyoruz” dedi. 
Fındık toplamaya ilk defa gelen mevsimlik tarım işçileri ise, fındık bahçelerini görünce korktuklarını ve şaşırdıklarını belirterek, sezonun güzel geçmesini temenni ettiler.  




Editör: Bahar Yüksel
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