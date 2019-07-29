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Bu haber 29 Temmuz 2019 00:30:57 Tarihinde eklenmiştir.

​Düğüne giden aile kaza yaptı: 6 yaralı

Düğüne gitmek için yola çıkan aracın başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

​Düğüne giden aile kaza yaptı: 6 yaralı

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Ayşenur Zarakolu Caddesi'nde meydana geldi. 



 

Araçlar Kavşakta Çarpıştı! 6 Yaralı

Edinilen bilgilere göre 34 UK 4921 plakalı otomobil içerisinde bulunan 4 kişilik aile, düğüne gitmek için yola çıktı. 34 UK 4921 plakalı araç, kavşakta 23 FU 226 plakalı araçla çarpıştı. Her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.



Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Düğüne giden aile kaza yaptı: 6 yaralı
​Düğüne giden aile kaza yaptı: 6 yaralı
Düğüne gitmek için yola çıkan aracın başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
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