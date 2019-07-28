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Bu haber 28 Temmuz 2019 20:30:49 Tarihinde eklenmiştir.

​Suriyeli Çocuk Düğün Konvoyundan Para Almak İsterken Kaza Geçirdi

Sünnet düğünü konvoyundaki otomobilden zarf almak isteyen 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, tutunduğu otomobilin camından yere düştü.

​Suriyeli Çocuk Düğün Konvoyundan Para Almak İsterken Kaza Geçirdi

Edinilen bilgilere göre olay, Uşak’ın Orhan Dengiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. 


 

Arabanın Camına Tutunan Suriyeli Çocuk Yere Düştü

İddiaya göre, Suriye uyruklu R.A. (9), kentte gerçekleşen bir sünnet düğünü için konvoy yapan otomobillerden birisinin camına zarf almak için tutundu. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen seyir halindeki otomobilin camına tutunan R.A, dengesini kaybederek yere düştü. 
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan R.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 



Editör: Bahar  Yüksel
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Asayiş
​Suriyeli Çocuk Düğün Konvoyundan Para Almak İsterken Kaza Geçirdi
​Suriyeli Çocuk Düğün Konvoyundan Para Almak İsterken Kaza Geçirdi
Sünnet düğünü konvoyundaki otomobilden zarf almak isteyen 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, tutunduğu otomobilin camından yere düştü.
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