Dayısıyla Evli Olan Şanlıurfalı Kadının Nikahı Düşüldü

Resmi Kayıt Yaparlarken Nikahlarının Düştüğünü Öğrendiler

Hayatlarının Şokunu Hastanede Öğrendiler

Ablam, Kayınvalidem Görünüyor

5 Kere Dava Açtım Sonuç Alamadım

Nüfus kayıtlarında ablasının kızıyla evli göründüğü için 13 çocuğunun annesi Rime (45) ile resmi nikahı düşen Hüseyin Kuşçu (49), nüfus kayıtlarındaki karışıklığın giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğan Hüseyin Kuşçu, zamanında babasının nüfus kaydı olmadığı için babasının amcasının oğlu Ahmet Kuşçu'nun nüfusuna kaydettirilmiş. Hüseyin Kuşçu, 30 yıl önce nüfusuna kaydolduğu Ahmet Kuşçu'nun torunu Rime Kuşçu ile imam nikahı kıymış, 7 yıl sonra da resmi nikah kıyarak kıyan 13 çocuk sahibi olmuş.birkaç yıl sonra Şanlıurfa’dan Adana’ya taşınan çift, bir hastanede yaptıkları resmi işlem sırasında evliliklerinin düştüğünü öğrenerek hayatlarının şokunu yaşadılar.Yetkililer, resmi kayıtlarda Hüseyin Kuşçu’nun yeğeni ile evli olduğunu tespit edip evliliklerini sonlandırmış ve talihsiz çift bu durumu hastanede işlem yaptıkları sırada öğrenmiş. Durumun şokunu yaşan işçi Hüseyin Kuşçu, "Ablam, kayınvalidem olarak görünüyor" diyerek nikahlarının düşürüldüğünü öğrendikten sonra yetkililerden yardım çağrısında bulundu. Talihsiz adam;"Çocuklarımın başına bir şey geldiğinde hastaneye eşim götürüyor, 'çocuk senin değil babası' gelsin diyorlar. Bazı çocukların velayeti de annesinin üzerinde görünüyor. Benim kulağım sağır, ayağım sakat. Çocuklarımın her işiyle ben ilgilenemiyorum. Okulla ilgili sorunlar da aynı şekilde. 5 kere dava açtım ama hiçbir sonuç alamadım. Kayınvalidem resmi olarak ablam görünüyor. Ben de ablamın kızıyla evli görünüyorum. Bu karışıklığın giderilmesini istiyorum. Öz anne ve babamın üzerine kayıt olmak sonra da eşimle resmi nikah yapmak istiyorum." yorumunda bulundu.Editör: Bahar Yüksel