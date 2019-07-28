Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 28 Temmuz 2019 14:50:08 Tarihinde eklenmiştir.

Dayısıyla Evli Olan Şanlıurfalı Kadının Nikahı Düşüldü

Dayısı ile evli görünen 13 çucuk annesi Rime (45) ile resmi nikahı düşen Hüseyin Kuşçu (49), nüfus kayıtlarında yaşanan karışıklık için yardım çağrısında bulundu

Dayısıyla Evli Olan Şanlıurfalı Kadının Nikahı Düşüldü

Nüfus kayıtlarında ablasının kızıyla evli göründüğü için 13 çocuğunun annesi Rime (45) ile resmi nikahı düşen Hüseyin Kuşçu (49), nüfus kayıtlarındaki karışıklığın giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.



 

Resmi Kayıt Yaparlarken Nikahlarının Düştüğünü Öğrendiler

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğan Hüseyin Kuşçu, zamanında babasının nüfus kaydı olmadığı için babasının amcasının oğlu Ahmet Kuşçu'nun nüfusuna kaydettirilmiş. Hüseyin Kuşçu, 30 yıl önce nüfusuna kaydolduğu Ahmet Kuşçu'nun torunu Rime Kuşçu ile imam nikahı kıymış, 7 yıl sonra da resmi nikah kıyarak kıyan 13 çocuk sahibi olmuş. 


 

Hayatlarının Şokunu Hastanede Öğrendiler

birkaç yıl sonra Şanlıurfa’dan Adana’ya taşınan çift, bir hastanede yaptıkları resmi işlem sırasında evliliklerinin düştüğünü öğrenerek hayatlarının şokunu yaşadılar.



 

Ablam, Kayınvalidem Görünüyor

Yetkililer, resmi kayıtlarda Hüseyin Kuşçu’nun yeğeni ile evli olduğunu tespit edip evliliklerini sonlandırmış ve talihsiz çift bu durumu hastanede işlem yaptıkları sırada öğrenmiş. Durumun şokunu yaşan işçi Hüseyin Kuşçu, "Ablam, kayınvalidem olarak görünüyor" diyerek nikahlarının düşürüldüğünü öğrendikten sonra yetkililerden yardım çağrısında bulundu. Talihsiz adam;


 

5 Kere Dava Açtım Sonuç Alamadım

"Çocuklarımın başına bir şey geldiğinde hastaneye eşim götürüyor, 'çocuk senin değil babası' gelsin diyorlar. Bazı çocukların velayeti de annesinin üzerinde görünüyor. Benim kulağım sağır, ayağım sakat. Çocuklarımın her işiyle ben ilgilenemiyorum. Okulla ilgili sorunlar da aynı şekilde. 5 kere dava açtım ama hiçbir sonuç alamadım. Kayınvalidem resmi olarak ablam görünüyor. Ben de ablamın kızıyla evli görünüyorum. Bu karışıklığın giderilmesini istiyorum. Öz anne ve babamın üzerine kayıt olmak sonra da eşimle resmi nikah yapmak istiyorum." yorumunda bulundu.



Editör: Bahar Yüksel 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Dayısıyla Evli Olan Şanlıurfalı Kadının Nikahı Düşüldü
Dayısıyla Evli Olan Şanlıurfalı Kadının Nikahı Düşüldü
Dayısı ile evli görünen 13 çucuk annesi Rime (45) ile resmi nikahı düşen Hüseyin Kuşçu (49), nüfus kayıtlarında yaşanan karışıklık için yardım çağrısında bulundu
​Şanlıurfa’nın Tarihi Çarsısı Neden Kapı Duvar
​Şanlıurfa’nın Tarihi Çarsısı Neden Kapı Duvar
Bir zamanlar Şanlıurfa’nın adeta kalbinin attığı, 200 yıl boyunca çekiç ve tokmak sesinin eksik olmadığı tarihi Hüseyniye Çarşıları eski günlerini arıyor.
​Şanlıurfa ve Antep’teki Birçok Olayda Parmakları Vardı! En Tehlikeli Çeteye Dev Operasyon
​Şanlıurfa ve Antep’teki Birçok Olayda Parmakları Vardı! En Tehlikeli Çeteye Dev Operasyon
Güneydoğu'nun farklı bölgelerinde bir çok hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen hırsızlık şebekelerine yönelik jandarma tarafından dev bir operasyon başlatıldı. Hırsızlık çetesinin Şanlıurfa’da da birçok vukuatlarının olduğu tespit edildi.
​Şanlıurfa’da Silahlı Saldırıya Uğrayan 3 Kardeş Kurtarılamadı!
​Şanlıurfa’da Silahlı Saldırıya Uğrayan 3 Kardeş Kurtarılamadı!
Şanlıurfa’da kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs husumetli olduğu ailenin yaşadığı eve giderek baba ile 3 oğluna kurşun yağdırdı. Olayda baba yaralanırken 3 oğlu ise hayatını kaybetti.
​Şanlıurfa’da Evin İçindekiler Kurşun Yağmuru! Baba İle 3 Oğlu Vuruldu
​Şanlıurfa’da Evin İçindekiler Kurşun Yağmuru! Baba İle 3 Oğlu Vuruldu
Şanlıurfa’da husumetli olduğu ailenin evine giden şahıs, içeridekilere kurşun yağdırdı. Olayda baba ile 3 oğlu yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 kardeşin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
​Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
​Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.
​Urfalı İşçi, Fabrikada Forkliftin Çarpması Sonucu Öldü
​Urfalı İşçi, Fabrikada Forkliftin Çarpması Sonucu Öldü
Gaziantep’te bir halı fabrikasının içerisinde forkliftin çarptığı Mehmet Ali Kubat yaşamını yitirdi. Forkliftin çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ölen işçinin Şanlıurfalı olduğu belirlendi.
​Beyazgül Tehdit Konusuna Açıklık Getirdi! Herkes Özgürdür
​Beyazgül Tehdit Konusuna Açıklık Getirdi! Herkes Özgürdür
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde çalışan personellere 'mobbing' uygulandığı iddialarına Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den yanıt geldi. Beyazgül, personellerin istedikleri sendikaya üye olma haklarının olduğunu söyleyerek iddiaları yalanladı.
​Şanlıurfa’da Yol Vermeme Tartışmasına Polis Müdahalesi
​Şanlıurfa’da Yol Vermeme Tartışmasına Polis Müdahalesi
Şanlıurfa’da trafikte otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması yaşandı. Polisin aramaya girmesiyle sürücüler olay yerinden ayrıldı.
​Belediyeden Şanlıurfalı Vatandaşlara Uyarı! Fırat Nehri Kıyısında Çökme Var
​Belediyeden Şanlıurfalı Vatandaşlara Uyarı! Fırat Nehri Kıyısında Çökme Var
Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi taşkın önleme duvarında ve yürüyüş yolunda çökmelere sebep oldu. Birecik Belediyesi çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşlara Nehir kıyısına yaklaşmama uyarısında bulundu.
​Bu Utanç Hepimizin! Şanlıurfa’da 6 Ay içinde 378 Çocuk İstismar Edildi
​Bu Utanç Hepimizin! Şanlıurfa’da 6 Ay içinde 378 Çocuk İstismar Edildi
Korkunç rakamları Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü Avukat Esra Yurum Aktaş, açıkladı. Şanlıurfa’da 2019'un ilk 6 ayında 12 ile 16 yaş aralığındaki 378 çocuğun cinsel istismara maruz kaldı.
​Şanlıurfalı İşçi Uçurumdan Yuvarlanarak Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfalı İşçi Uçurumdan Yuvarlanarak Hayatını Kaybetti
Kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti. İşçinin Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu ve çalışmak için Artvin’e giden Ahmet Boy olduğu öğrenildi
​Gezen Tavuk Deyip 10 Kuruşluk Yumurtayı 1 Liraya Satıyorlar!
​Gezen Tavuk Deyip 10 Kuruşluk Yumurtayı 1 Liraya Satıyorlar!
Dayısıyla Evli Olan Şanlıurfalı Kadının Nikahı Düşüldü
Dayısıyla Evli Olan Şanlıurfalı Kadının Nikahı Düşüldü
​Şanlıurfa’nın Tarihi Çarsısı Neden Kapı Duvar
​Şanlıurfa’nın Tarihi Çarsısı Neden Kapı Duvar
​Polis Memurunun Öldüğü Kavgada, AKP ve MHP Başkanları Koltuğundan Oldu
​Polis Memurunun Öldüğü Kavgada, AKP ve MHP Başkanları Koltuğundan Oldu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:42
Güneş
05:19
Öğle
12:36
İkindi
16:25
Akşam
19:44
Yatsı
21:14
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿