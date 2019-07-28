​Gezen Tavuk Deyip 10 Kuruşluk Yumurtayı 1 Liraya Satıyorlar!

Sertifikalı İşletmeler Bile Kapasitesinin Üstünde Satıyorlar

Kirli ve Kalitesiz Yumurtalar Fabrikadan 10 Kuruşa Alınıyor

Marketler İndirimi Uygulamıyor

Bazı kişiler, fabrikalarda ucuza satılan kirli yumurtaları satın alıp samana karıştırarak 'gezen tavuk yumurtası' adıyla satıyor. Üreticinin kalitesiz diye perakende satışa vermediği 10 kuruşluk yumurtaları alanlar, bunları 'gezen tavuk yumurtası' diyerek 1 liradan halka satıyor. Bu durum, devletin de milyonlarca liralık vergi kaybına neden oluyor.Uzmanlar, gezen tavuk yumurtası sertifikası alan işletmelerin bile kapasitesinin çok üzerinde yumurta sattığını belirterek, "300 tavukluk sertifika alan işletme 3 bin tavukluk yumurta satışı yapıyor. Aradaki farkı kaçak yollarla aldığı yumurtalarla kapatıyor" diyor.Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Afyon, "Bu üretim içinde kirli ve kalitesiz olanlar pastorize fabrikalarına adedi 10 kuruştan satılıyor. Ancak bu yumurtaların bir kısmı 'gezen tavuk yumurtası satıyorum' diyen kişiler tarafından alınıyor. 10 kuruşa alınan yumurtalar 1 liradan mahalle aralarında satılıyor" dedi. Satıcıların tavuk kapasitesinin çok üzerinde yumurta sattıklarının tespit edildiğini söyleyen Afyon, "Haksız rekabet yaşanıyor" diye konuştu.Yumurta üreticisinin yaptığı indirimi marketlerin uygulamadığını da belirten YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, ihraç edilemeyen yumurtayı iç pazarda zararına satmak zorunda kaldıklarını, ancak marketlerin düşüşü tüketiciye yansıtmadığını söyledi. Üretici fiyatlarının 6 ay içinde yüzde 52 düşmesine rağmen market fiyatlarının yüzde 18 azaldığını eleştiren Afyon, "Marketler, 15-20 kuruş zararla sattığımız yumurtadaki indirimi yansıtmıyor" dedi. Afyon, "Ocakta üretici fiyatı 39-40 kuruş olan yumurta fiyatı, haziranda 18-19 kuruşa düştü. Ocak ayında tüketici markette yumurtaya 62 kuruş öderken, haziranda 52 kuruş ödedi. Fiyatın düşmemesi tüketim artışının da önünü kesmiştir" değerlendirmesinde bulundu.Editör: Bahar Yüksel