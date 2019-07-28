Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 28 Temmuz 2019 13:50:07 Tarihinde eklenmiştir.

Saymaz, Bayram Tatiline Giden Suriyeliyi Bir Tek Türkiye’de Görebilirsiniz

Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 5 bini bulurken 40 dereceye yaklaşan sıcakta geçişler devam ediyor. Bayram tatili dolayısıyla sınır kapılarında yoğunluğun yaşanmasından sonra konu ile ilgili açıklama yapan Gazeteci İsmail Saymaz, “Ülkesine tatile gidip geri dönen mülteci nerede görülmüş” yorumunda bulundu.

Saymaz, Bayram Tatiline Giden Suriyeliyi Bir Tek Türkiye’de Görebilirsiniz

Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için Kilis Valiliği online randevu sistemine kayıt yaptırdı. Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis'e gelen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye gidiyor. Sınırda uzun kuyruklar oluşturan Suriyelilerin izdiham oluşturmamaları için polis gerekli tedbirleri alarak Suriyelileri guruplar halinde ülkesine geçişleri sağlıyor. Sabah saatlerinden itibaren Suriyeliler, gönderme alanında Göç İdaresince kurulan dev çadırlarda işlemlerin başlamasını bekledi. Yoğunluğun yaşandığı sınır hattında polis, Suriyelileri sıraya koyarak düzenli bir şekilde geçişlerin sağlıyor. Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk devam ederken, bazı Suriyelilerin ülkelerine koşarak gitmesi dikkat çekti. Bazı Suriyelilerin ülkelerindeki akrabaları için aldıkları hediyeleri taşımakta zorluk çektikleri görüldü. 

Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor. Polis, sınır kapısında izdiham yaşanmaması için tedbirler alıyor. 




 

5 Bin Suriyeli geçiş yaptı. 

Sabah saatleri itibariyle sınırda yoğunluğa yol açan Suriyeliler’den ülkesine gidenleri sayısı 5 bini aşarken Suriyelilerin göç idaresince kayıtları yapıldıktan sonra pasaport polisinin son işlemlerinin ardından gümrük görevlileri nezaretinde tahsis edilen otobüsler ile Azez ilçesine gidiyor. Suriyelilerin bayrama gidişi 9 Ağustos'a kadar devam edecek. 



 

Saymaz, Ülkesine Tatile Giden Mülteci Nerede Görülmüş

Gazeteci İsmail Saymaz ise Suriyelilerin bayram tatillerinde ülkelerine gitmelerine tepki gösterdi. Saymaz, katıldığı bir TV programında ülkelerine tatile giden mültecileri bir tek Türkiye’de görebilirsiniz diyerek şu açıklamada bulundu;
“Biz geçici koruma yönetmeliğinde diyoruz ki ülkesinde yaşayamaz hale elen ve ülkesine dönemeyenlere tanınmış bir haktır ama bizim Suriyelilerin bir kısmı tatile gidiyor, bayrama gidiyor geliyor. Şimdi sizle diyebilirsiniz ki “Efendim orası korumalı bölge, orası akrabalarıyla görüştüğü bölge” fark etmez. Bizde hiçbir iş hukuka uygun değil, kurala uygun değil. Ülkemizde hemen hemen her şey dönemsel değerlendirildiği için Suriyeliler tatile gidip geri dönüyor. Ülkesine tatile gidip geri dönen mülteci nerede görülmüş”




Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Saymaz, Bayram Tatiline Giden Suriyeliyi Bir Tek Türkiye’de Görebilirsiniz
Saymaz, Bayram Tatiline Giden Suriyeliyi Bir Tek Türkiye’de Görebilirsiniz
Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 5 bini bulurken 40 dereceye yaklaşan sıcakta geçişler devam ediyor. Bayram tatili dolayısıyla sınır kapılarında yoğunluğun yaşanmasından sonra konu ile ilgili açıklama yapan Gazeteci İsmail Saymaz, “Ülkesine tatile gidip geri dönen mülteci nerede görülmüş” yorumunda bulundu.
​Kurban Bayramı Öncesi Çivi Kesen Bıçağa Büyük Rağbet
​Kurban Bayramı Öncesi Çivi Kesen Bıçağa Büyük Rağbet
Sivaslı bıçak ustası, imal ettiği kurban bıçakları ile 20’lik çivileri ortadan ikiye bölerek bıçakların kalitesini ispatladı.
​ÖSO'dan Türkiye'deki Suriyelilere Çağırı! Ülkenize Geri Dönün
​ÖSO'dan Türkiye'deki Suriyelilere Çağırı! Ülkenize Geri Dönün
Sınır ötesi harekâtlar ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelerde eli tetikte görev yapan ÖSO güçleri, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönmesini bekliyor.
​Polis Memurunun Öldüğü Kavgada, AKP ve MHP Başkanları Koltuğundan Oldu
​Polis Memurunun Öldüğü Kavgada, AKP ve MHP Başkanları Koltuğundan Oldu
Şezlong kavgasında 1 polis memurunun hayatını kaybetmesi, 2'si ağır 3 kişinin de yaralanması, MHP ve AK Parti ilçe başkanlarını koltuğundan etti.
​Haciz Katliamı: 40 Bin Tavuk Telef Oldu
​Haciz Katliamı: 40 Bin Tavuk Telef Oldu
Haciz koyulup yediemine teslim edilen 69 bin tavuktan, 40 bini açlıktan telef oldu, kalan yaklaşık 29 bin tavuk ise ölmek üzereyken kurtarıldı. Yedieminin ilgilenmediği ve ölüme terk ettiği iddia edilen binlerce tavuk, kafeslerin içinde günlerce aç susuz kaldı, bazıları açlıktan birbirini yedi. Duruma el koyan yetkililer, kalan 29 bin tavuğu kesilmek üzere Afyon’a gönderdi.
​Eski Bakan, Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti
​Eski Bakan, Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti
Türkiye’nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı olan Işılay Saygın, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti.
​CİMER’den Menemen Sorusuna Cevap: Biz Soğansız Seviyoruz
​CİMER’den Menemen Sorusuna Cevap: Biz Soğansız Seviyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİMER), Arda isimli bir vatandaşın internet üzerinden yaptığı başvuruyla 'Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?' sorusuna sosyal medyadan yanıt verdi.
Toplu Taşımada Genç Kızın Fotoğraflarını Çeken Suriyeliye 2 Yıl Hapis
Toplu Taşımada Genç Kızın Fotoğraflarını Çeken Suriyeliye 2 Yıl Hapis
Toplu taşıma aracında yolculuk yapan bir kadının fotoğraflarını gizlice çeken Suriyeli M.O., 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında herhangi bir indirim ve erteleme uygulamadı.
​Erdoğan’dan Belediye Başkanlarına Uyarı: Halktan kopmayın, Kibirden Uzak Durun
​Erdoğan’dan Belediye Başkanlarına Uyarı: Halktan kopmayın, Kibirden Uzak Durun
Ak Parti, belediye başkanları ile Türkiye geneli toplantı turuna çıktı. Toplantının ilk durağı Erzurum oldu. Erzurum’da konuşma yapan başkanlar Erdoğan’ın talimatlarını belediye başkanlarına iletti. İletilen talimatlarda, Erdoğan’ın “Halktan kopmayın, vatandaşlara mutlaka dönüş yapın” sözleri dikkat çekti.
​Albayrak, ABD’de Tutuklu Bulunan Banka Müdürünü VIP Salonunda Karşıladı
​Albayrak, ABD’de Tutuklu Bulunan Banka Müdürünü VIP Salonunda Karşıladı
ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, tahliye edilmesinin hemen ardından İstanbul’a geldi. Atilla'yı havalimanında Albayrak karşılayan Albayrak, "Ülkemizin ne kadar güçlü güzel evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna bir kez daha şahit oldum" dedi.
​Yeni Karar! Ölen Eşinin Maaşını Alan Kadınlar Yetim Maaşını da Alabilecek
​Yeni Karar! Ölen Eşinin Maaşını Alan Kadınlar Yetim Maaşını da Alabilecek
Hayatını kaybeden eşinin maaşını alan kadınların babalarından kalan yetim maaşını da alabileceği bildirildi.
Türkiye'de Kaydı Olmayan Suriyelilere 1 Ay Süre Verildi
Türkiye'de Kaydı Olmayan Suriyelilere 1 Ay Süre Verildi
Valilikten yapılan açıklamada kentte bir milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancı bulunduğu belirtilerek İstanbul’un geçici koruma kaydına kapalı olduğu aktarıldı.
​Şanlıurfa’nın Tarihi Çarsısı Neden Kapı Duvar
​Şanlıurfa’nın Tarihi Çarsısı Neden Kapı Duvar
​Polis Memurunun Öldüğü Kavgada, AKP ve MHP Başkanları Koltuğundan Oldu
​Polis Memurunun Öldüğü Kavgada, AKP ve MHP Başkanları Koltuğundan Oldu
Kurban Bayramı Öncesi Küçükbaş Hayvanlarda Veba Şüphesi! 20 Mahalle Karantinaya Alındı
Kurban Bayramı Öncesi Küçükbaş Hayvanlarda Veba Şüphesi! 20 Mahalle Karantinaya Alındı
​Haciz Katliamı: 40 Bin Tavuk Telef Oldu
​Haciz Katliamı: 40 Bin Tavuk Telef Oldu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:42
Güneş
05:19
Öğle
12:36
İkindi
16:25
Akşam
19:44
Yatsı
21:14
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿