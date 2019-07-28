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Bu haber 28 Temmuz 2019 10:00:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Polis Memurunun Öldüğü Kavgada, AKP ve MHP Başkanları Koltuğundan Oldu

Şezlong kavgasında 1 polis memurunun hayatını kaybetmesi, 2'si ağır 3 kişinin de yaralanması, MHP ve AK Parti ilçe başkanlarını koltuğundan etti.

​Polis Memurunun Öldüğü Kavgada, AKP ve MHP Başkanları Koltuğundan Oldu

- Polis Memurunun Öldüğü Kavgada, AKP ve MHP başkanları koltuğundan Oldu


 

1 Polis Ölmüştü! Ak Parti İlçe Başkanı İstifa Etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 polis memurunun hayatını kaybettiği 2'si ağır 3 kişinin de yaralandığı olaylar sonrası MHP ilçe başkanı görevden alınırken, AK Parti ilçe başkanı ise istifa etti.



 

MHP İlçe Başkanı Görevden Alındı

Edinilen bilgiye göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı bir açıklama ile MHP Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alındığını duyururken, açıklamada görevden neden alındığı konusunda bilgiye yer verilmedi.



 

İlçe Başkanlığı Görevimden İstifa Ediyorum

Ardından ise, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Yaşar Karabulut istifasını sosyal medyadaki parti sayfasından yayınladı. Karabulut, "Son süreçte yaşanan üzücü gelişmeler nedeniyle, partimin hedef alındığı saldırılarla yıpratılmasına sebep olmamak için vekaleten de olsa onur ve gururla yürüttüğüm ilçe başkanlığı görevimden istifa ediyor, her daim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde nefer bilinciyle çalışmaya devam edeceğimin kamuoyunca bilinmesini saygılarımla arz ederim" dedi.



Ahmet Kabaklı ve Yaşar Karabulut (Soldan sağa)




 

NE OLMUŞTU?

Alınan bilgiye göre Narlı Mahallesi Mıhlı mevkisinde bulunan halk plajında Yüksel Karabulut ile İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Kadir Ozan Yücel arasında şezlong kullanma nedeni ile tartışma çıktı. Bir anda büyüyen ve kavgaya dönüşen tartışmada her iki kişi birbirlerine silah çekerek karşılıklı ateş etti.
Kavgada, Karabulut ve polis memuru Yücel ile olay yerinde tesadüfen bulunan Mehmet Çoşkun isimli bir kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulansları ile Edremit'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memuru Yücel, kaldırıldığı özel hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Karabulut'un ise hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.




 

İLÇE BAŞKANLARI DA ORADAYDI

Olayda kullanılan 2 adet tabanca ele geçirilerek muhafaza altına alındığı bildirildi. Öte yandan bir yaralı yakını yaralıları almak için olay yerine giden ve içinde ilk müdahalesi yapılan Katabulut'un bulunduğu 10 ABS 534 plakalı ambulansı içerisinde sağlık görevlileri bulunduğu halde kaçırarak hastaneye doğru yola çıktı. İhbarın alınması üzerine kavşaklarda polis güvenlik önlemi alarak İda Park Kavşağı'nda yolu trafiğe kapattı. Daha sonra ambulansın sağlık ekiplerinin kontrolünde olduğu bilgisi gelmesi üzerine yol açılarak yaralının hastaneye ulaştırıldı. Olaylar sahilde site sakinlerinin şezlong kiralaması ile ilgili şikayeti ile gelişmiş ve bu sırada ilçe başkanlarının orada olması ve tartışması ise amatör cep telefonuna böyle yansımıştı.





Editör: Bahar Yüksel
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​Polis Memurunun Öldüğü Kavgada, AKP ve MHP Başkanları Koltuğundan Oldu
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