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Bu haber 28 Temmuz 2019 09:09:15 Tarihinde eklenmiştir.

Kurban Bayramı Öncesi Küçükbaş Hayvanlarda Veba Şüphesi! 20 Mahalle Karantinaya Alındı

Küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi ile 20 mahalle karantina altına alındı. Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Kurban Bayramı Öncesi Küçükbaş Hayvanlarda Veba Şüphesi! 20 Mahalle Karantinaya Alındı

Kurban Bayramı Öncesi Küçükbaş Hayvanlarda Veba Şüphesi! 20 Mahalle Karantinaya Alındı



 

Veba Şüphesi Gerekçesiyle 20 Köy karantinaya Alındı

Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bergama ve köylerinde küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi bulunduğu gerekçesi ile ilçeye bağlı 20 mahallenin karantina altına alındığı belirtildi.


 

İkinci Emre Kadar Hayvan Hareketi Yasaklanmıştır

Açıklamada, “Yenikent Mahallesi'nde veba hastalığı şüphesi nedeniyle Yenikent, Aşağıkırıklar, Kurfallı, Tekkedere, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çalıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı, Sarıdere, Narlıca, Ovacık, Örlemiş, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy, Zeytindağ mahallelerinde ikinci bir emre kadar küçükbaş hayvan hareketi yasaklanmıştır” denildi. 
 
 

 

Şanlıurfalılar Dikkat!

Kurban Bayramına yaklaştığımız şu günlerde büyük ve küçükbaş hayvan satışı gerçekleştiren ve geçimini hayvancılıkla kazanan birçok Şanlıurfalı vatandaşa salgın konusunda dikkatli olmalarını ve gerekli kontrolleri aksatmamalarını önemle duyuruyoruz.
 
 



Editör: Bahar Yüksel
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Sağlık
Kurban Bayramı Öncesi Küçükbaş Hayvanlarda Veba Şüphesi! 20 Mahalle Karantinaya Alındı
Kurban Bayramı Öncesi Küçükbaş Hayvanlarda Veba Şüphesi! 20 Mahalle Karantinaya Alındı
Küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi ile 20 mahalle karantina altına alındı. Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
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