Kurban Bayramı Öncesi Küçükbaş Hayvanlarda Veba Şüphesi! 20 Mahalle Karantinaya Alındı

Veba Şüphesi Gerekçesiyle 20 Köy karantinaya Alındı

İkinci Emre Kadar Hayvan Hareketi Yasaklanmıştır

Şanlıurfalılar Dikkat!

Kurban Bayramı Öncesi Küçükbaş Hayvanlarda Veba Şüphesi! 20 Mahalle Karantinaya AlındıBergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bergama ve köylerinde küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi bulunduğu gerekçesi ile ilçeye bağlı 20 mahallenin karantina altına alındığı belirtildi.Açıklamada, “Yenikent Mahallesi'nde veba hastalığı şüphesi nedeniyle Yenikent, Aşağıkırıklar, Kurfallı, Tekkedere, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çalıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı, Sarıdere, Narlıca, Ovacık, Örlemiş, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy, Zeytindağ mahallelerinde ikinci bir emre kadar küçükbaş hayvan hareketi yasaklanmıştır” denildi.Kurban Bayramına yaklaştığımız şu günlerde büyük ve küçükbaş hayvan satışı gerçekleştiren ve geçimini hayvancılıkla kazanan birçok Şanlıurfalı vatandaşa salgın konusunda dikkatli olmalarını ve gerekli kontrolleri aksatmamalarını önemle duyuruyoruz.Editör: Bahar Yüksel