Vahşi Cinayet! Otel Sahibi Odasında Öldürüldü

Olay, İstanbul Fatih Mimar Kemaleddin Mahallesi'nde bir otelde meydana geldi.
Kaldığı Odaya Giden Çalışanlar GördüOtelin sahibi olduğu öğrenilen Afgan uyruklu Abdülsamih E. (62) isimli şahıstan uzun süre haber alınmamasının ardından, otel çalışanları saat 14.00 sularında şahsın kaldığı odaya gitti. Abdülsamih E.'nin birinci katta kaldığı odaya giden çalışanlar patronlarının elleri ve ayakları bağlanmış cesediyle karşılaştı.
Cenaze Adlı Tıpa kaldırıldıOlayın ardından otel çalışanları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından otelde yapılan incelemenin ardından, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Editör: Bahar Yüksel
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